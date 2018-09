Danske Clara vinder finale: Stormer frem på ranglisten

Det danske juniortalent i tennis Clara Tauson kan skrive endnu en titel på sit cv, efter at hun lørdag i Canada vandt en såkaldt Grade 1-turnering.

Det skriver tennisavisen.dk.

Clara Tausons næste opgave bliver grand slam-turneringen US Open i New York, som for juniorernes vedkommende begynder søndag.

Den 15-årige Tauson kvalificerede sig til finalen i Canada med en klar sejr på 6-1, 6-0 over Clara Burel fra Frankrig, der er nummer 17 på juniorranglisten og i starten af året nåede frem til finalen ved Australian Open.

I finalen mod den 17-årige Victoria Dema fra Ukraine så danskeren længe ud til at være kommet i menneskehænder, men hun demonstrerede store fighteregenskaber efter at have tabt første sæt 2-6.

Kæmpe tillykke med sejren i ITF Grade 1 turneringen Canada Open Clara. Fantastisk resultat . Held og lykke i US Open @claratauson #tennis #tennisdk pic.twitter.com/QTUJ92t1xo — Kenneth Carlsen (@CarlsenKenneth) 2. september 2018

Clara Tauson på hjemmebanen i HIK. Foto: Jonas Olufson

Victoria Dema var i andet sæt foran 4-1 og havde ved stillingen 5-2 to matchbolde, som Clara Tauson afværgede. Og det blev vendepunktet. Tauson vandt sættet i en tiebreak og tog derefter det afgørende sæt med 7-5.

Danskeren har dermed vundet fire ITF-turneringer i år. Med lørdagens sejr avancerer hun fra niendepladsen til sandsynligvis fjerdepladsen på ranglisten ifølge tennisavisen.dk.

I US Open ventes Clara Tauson at blive seedet til en plads i kvartfinalen hos juniorerne. I juni i år nåede hun frem til ottendedelsfinalen i French Open og måneden efter til anden runde i Wimbledon.

På US Opens officielle hjemmeside bliver Clara Tauson også nævnt som en af tre favoritter i kvindernes junior-single.

- Når man tænker på dansk tennis, så er det svært ikke at komme til at tænke på Caroline Wozniacki. Som 13-årig blev Tauson den yngste spiller til at vinde det danske mesterskab siden landsmandinden, 2018-Australian Open vinderen, der vandt som 14-årig, lyder det på turneringens hjemmeside.

- Det mest imponerende ved Clara Tauson er, at hun allerede har vundet en professionel senior-titel. Danskeren vandt sin første ITF-turnering i 2017 i Stockholm, og junior-spilleren er nu nummer 729 på WTA-ranglisten, lyder det videre.

Cori Gauff og Caty McNally nævnes som de to øvrige favoritter til juniorernes US Open.

