Danske milliardærer investerer i stortalent

Det kører for Holger Rune både på og uden for banen, hvor han netop har gaflet en femårig sponsoraftale

Holger Rune fik en fremragende Wimbledon-debut, da han mandag eftermiddag slog svenske Kevin Chahoud i to sæt og spillede sig videre til anden runde. Uden for banen kører det også for det 16-årige danske stortalent.

Han har netop scoret en sponsoraftale med Friheden Invest, som de næste fem år vil hælde økonomi i den unge tennisspiller, der bestemt ikke sætter sit lys under en skæppe. Ambitionen er ganske enkelt at blive verdens bedste på sigt.

- Jeg har arbejdet hårdt, siden jeg startede med at spille tennis. Jeg arbejder for at blive den bedste i verden, og så er det fedt, der er nogen, der tror på én, siger Holger Rune til TV2 Sport.

Ifølge TV2 indebærer aftalen, at Holger Rune får økonomi til at betale rejser og trænere via et fast årligt beløb plus bonusser. Den sidste kategori kan – forhåbentlig – gå hen og blive en dyr affære for sponsoren…

- For os drejer det sig om, at vi gerne vil være med til at støtte et dansk sportstalent. Holger har et enormt potentiale. Det har vi allerede set ved French Open, fortæller Christoffer Martinsen-Kønigsfeldt fra Friheden Invest til TV 2 Sport.

Friheden Invest er et famlieejet investeringsseksjab stiftet af milliardæren Niels Martinsen,der har skabt tøjkoncernen IC Group. Christoffer Martinsen-Kønigsfeldt er gift med Niels Martinsens datter Emilie, der sammen med faderen ejer firmaet.

- Vi er ikke i tvivl om, at han har evnerne. Nu kan vi være med til at give ham noget ro på tingene, så han kan fokusere på tennis og ikke bekymre sig om de ting udenfor. Det koster bare penge at komme at nå til tops. Det vil vi gerne hjælpe med, siger Christoffer Martinsen-Kønigsfeldt.

Holger Rune vandt French Open og er topseedet i Wimbledon, hvor han i næste runde møder 17-årige Eric Vanshelboim, der ganske vist er ukrainer – men født i Sarajevo og opvokset i Danmark, hvor han spiller tennis i KB, selv om bopælen er Alicante.

Til gengæld har han læst HF via VUC i Haderslev…

Rune skal i aktion tirsdag klokken 12, og du kan følge opgøret her på ekstrabladet.dk i vores liveopdatering.

