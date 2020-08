Danske pragt-præstationer

Både Clara Tauson og Holger Rune spillede sig fredag videre i de ITF-turneringer, de deltager i, i henholdsvis Portugal og Østrig.

De to tenniskometer er klar til hver deres semifinale efter kvartfinalesejre.

Tauson slog kinesiske Qinwen Zheng i tre sæt med cifrene 6-0, 3-6, 6-4 i turneringen, der spilles i Oeiras i Portugal.

Den 17-årige dansker er seedet som nummer tre i turneringen og skal i semifinalen møde topseedede Cristina Bucsa fra Spanien.

Senere fredag fulgte Holger Rune op ved i østrigske Vogau at slå verdens nummer 255 Mathias Bourgue fra Frankrig. Rune skulle kun bruge to sæt på at slå franskmanden, der blev sendt ud af turneringen med et nederlag på 6-7, 1-6.

Bulgarske Dimitar Kuzmanov venter i semifinalen for Holger Rune.

Clara Tauson og Holger Rune er henholdsvis nummer 212 og 827 på verdensranglisterne for damer og herrer.

