Danske stortalenter i opråb: Så udtag os dog!

Den ene er irriteret. Den anden lettere opgivende.

Olga Helmi og Sofia Samavati, begge 19 år, er to af dansk tennis’ mest lovende unge talenter, der kæmper for at slå sig ind på WTA’s verdensrangliste, hvilket de arbejder på uge efter uge i internationale turneringer.

Foreløbig har det ført dem frem som to af de bedst placerede danskere på både nationale og internationale ranglister. Kun overgået af nu pensionerede Caroline Wozniacki og Clara Tauson.

Men en del af det danske landshold, Fed Cup-holdet, er de ikke.

Det blev synliggjort lillejuleaften, da sportschef Jens Anker Buus Andersen udtog det mandskab, der i februar skal slås om oprykning til Europe/Africa Zone Group I.

Han valgte i stedet at satse på den gruppe af spillere, der sidste år rykkede ud af den noget stærkere Group I, hvor man led klare nederlag til Rusland og Polen.

'Det virker helt håbløst'

En gruppe, der udover Tauson som den sportsligt suverænt stærkeste tæller rutinerede Karen Barritza på 27 år og 28-årige Maria Jespersen samt Emilie Francati på 22 år, mens 18-årige Hannah Viller Møller er med som reserve.

Et kig på såvel Dansk Tennis Forbunds nationale rangliste som WTA’s og ITF’s internationale ranglister fortæller dog, at både Olga Helmi og Sofia Samavati ligger bedre placeret end de øvrige landsmænd.

Derfor undrer de sig mildest talt over såvel manglende udtagelse som manglende dialog med den sportslige top i dansk tennis. For Olga Helmi kan det lige så vel være kemien, der kan spille en rolle i den manglende udtagelse.

- Anker har altid været ubehagelig overfor mig – og aldrig hilst. Bare gået forbi mig. Han kan ikke lide mig, forklarer hun og tilføjer, at de gange, han rent faktisk har talt til hende, har været, når han ringede for at sige, at hun ikke kom med på Fed Cup-holdet.

- Han ligger og ringer til mig lillejuleaften for at sige, at jeg ikke er udtaget. Det samme skete sidste år, da jeg spillede en turnering i Egypten, hvad han var klar over, siger hun.

Olga Helmi er ikke udtaget til Fed Cup. Foto: Kenneth Jessen/Ritzau Scanpix

Hun er aktuelt nummer tre på DTF’s rangliste – med kun Tauson og Sofia Samavati over sig.

Danske spillere på ITF's rangliste per 27. januar 2020 55. Clara Tauson – 272 point 303. Sofia Samavati – 94 point 410. Olga Helmi – 64 point 548. Hannan Viller Møller – 38 point 719. Elena Jamshidi – 22 point 763. Olivia Gram -18 point 840. Karen Barritza – 14 point 1359. Karoline Laursen – 4 point Vis mere Luk

Hun afviser i samme åndedrag at forholde sig til de andre spillere men henviser i stedet til en klubkamp, hvor hun mødte Emilie Francati og Maria Jespersen, der i Gentofte har landstræner Jonas Svendsen som klubtræner også.

- Da jeg mødte Maria og Emilie i en holdkamp, sad Jonas ude på sidelinjen og sagde alt muligt. At jeg snød blandt andet. Det er langt ude. Og han er også med på Fed Cup-samlingerne, fortæller hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jonas Svendsen, der ikke mindes at have anklaget Olga Helmi for at snyde i en klubkamp.

- Ja, det er helt ude i hampen. Det kan jeg ikke mindes at have sagt. Selvfølgelig er det sport, og bølgerne kan ind imellem gå højt, men jeg ville aldrig anklage nogen for at snyde. Man kan sætte spørgsmålstegn ved en kendelse, men det gælder ikke kun hende, siger han.

Jonas Svendsen understreger, at han ikke har noget imod Olga Helmi – eller Sofia Samavati for den sags skyld.

- Jeg mener, at vi har et fint forhold, og jeg har ingen problemer med nogle af dem. Overhovedet, siger han.

Gjort sig fortjent til det

Sofia Samavati ønsker ikke at gå i rette med hverken sportschef, landstræner eller kollegaer på Fed Cup-holdet i samme omfang som Olga Helmi. Men tilfreds med situationen er hun bestemt ikke.

- Jeg undrede mig lidt. Men for mig ændrer fokus sig ikke for mine mål. Jeg var rimelig hurtigt afklaret med det. Det er ærgerligt dog, for jeg vil da gerne udtages. For jeg tror, det er en stor oplevelse, siger Sofia.

Heller ikke Sofia Nami Samavati er en del af det danske Fed Cup-hold. Foto: Kenneth Kessen/Ritzau Scanpix

Fed Cup-trup til turneringen i Finland Clara Tauson 17 år WTA-rangering: 272 Klub: KB Karen Barritza 27 år Klub: Birkerød Emilie Francati 22 år Klub: Gentofte Maria Jespersen 28 år Klub: Gentofte Hannah Viller Møller 18 år Klub: HIK På Dansk Tennis Forbunds rangliste ligger de udtagne spillere henholdsvis nummer to, fem, seks, 24 og 44. På ITF’s World Tour Ranking er det nummer ét, fire, og syv. Her figurerer Francati og Jespersen slet ikke. Hverken i single eller double. Vis mere Luk

- Jeg vælger dog ikke at lade mig slå ud. Der er ikke så meget at gøre. Men jeg kan ikke svare dig på, hvorfor jeg ikke er med. For jeg ved det ikke.

- Jeg føler egentligt, at jeg havde gjort mig fortjent til det. Jeg ligger treer efter Caroline og Clara. Også internationalt. Så jeg havde da håbet på det, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun noterer sig også Jonas Svendsens rolle. Han er træner for to af de spillere, der er udtaget.

- Jeg har et fint nok forhold til Anker. Det er godt, synes jeg. Men jeg taler ikke så meget med Jonas, fortæller hun.

- Jeg ville have kunnet bidrage til en del med den internationale erfaring, jeg har fået. For jeg har leveret ret stabilt det seneste års tid, siger hun og vender sig nu i stedet mod de forestående turneringer.

- Fokus er på at levere resultater internationalt, og så er det positivt, hvis jeg kommer i betragtning til Fed Cup efterfølgende, siger hun.

Sportschef forstår ikke kritikken

Sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Buus Andersen, forstår ærlig talt ikke kritikken.

I hans optik kan det danske Fed Cup-mandskab ikke være bedre i skrivende stund.

- Vi skal have Clara Tauson med. Og også den - efter min mening - næstbedste damesingle i Danmark Karen Barritza. Hun er den bedste efter Caroline og Clara. Og så skal vi have en double med. Og her er vi så heldige, at vi har to super dygtige doublespillere. Det er sindssygt vigtigt, så man ikke står efter singlerne og skal vurdere, hvem der skal spille doublen, forklarer han til Ekstra Bladet.

Den double består af Maria Jespersen og Emilia Francati, mens unge Hannah Viller Møller er med som femte mand. Ifølge Jens Anker Buus Andersen er hun informeret om, at hun sandsynligvis ikke kommer i kamp – og tilmed ikke er garanteret nogen form for træning undervejs i det pressede program.

Men den unge Viller Møller er primært med, fordi hun i den grad har fremtiden foran sig.

- Men kigger på man på ranglisterne, er både Olga Helmi og Sofia Samavati bedre end Karen Barritza. Hvorfor har du så hende med på bekostning af de andre?

- Karen er begyndt at studere, og derfor spiller hun ikke internationalt mere. De andre to er jo heller ikke i top1000 (på WTA’s verdensrangliste. Sofia Samavati er nr. 963 og Olga Helmi er nr. 1088 i skrivende stund, red.), siger han.

Velkomne til at ringe

Med til den fortælling hører det, at Danmark ud over de to nævnte samt Caroline Wozniacki og Clara Tauson kun er repræsenteret på listen af 18-årige Elena Jamshidi som nummer 1284 samt 19-årige Olivia Gram, der er nummer 1284.

Jens Anker Buus Andersen kan ikke genkende billedet, som Olga Helmi og Sofia Samavati maler – at de er blevet udeladt.

- Hvis Olga er skuffet over ikke at være udtaget, er Olga og hendes trænerteam mere end velkomne til at ringe og spørge hvorfor. Super, hun gerne vil stille op for Danmark, siger han og afkræfter samtidig, at de to spilleres personligheder og forhold til de øvrige omkring Fed Cup-holdet skulle være medvirkende til, at de ikke er med.

Ifølge Jens Anker Buus Andersen er det langt fra altid, at de to tennisspillere svarer på de mails, han sender.

- Så det må være op til dem. DTF støtter dem. Det er ikke fordi, vi ikke vil dem. De var jo også med i bruttotruppen, forklarer han og slutter af med at konstatere, at man i Dansk Tennis Forbund ønsker dem alt godt.

Det danske Fed Cup-holds resultater siden 2010 2010, Europe/Africa Group Zone I Danmark-Sverige 1-2 Danmark-Ungarn 1-2 Danmark-Letland 2-1 2011, Europe/Africa Group Zone I Danmark-Schweiz 1-2 Danmark-Storbritannien 1-2 Playoff om nedrykning: Danmark-Grækenland 1-2 Danmark rykker ned 2012, Europe/Africa Zone Group II Danmark-Sydafrika 0-3 Danmark-Montenegro 1-2 Danmark-Finland 1-2 Playoff om nedrykning: Danmark-Letland 0-3 Danmark rykker ned 2013, Europe/Africa Zone Group III Danmark-Marokko 3-0 Danmark-Namibia 3-0 Playoff om oprykning: Danmark-Liechtenstein 1-2 2014, Europe/Africa Zone Group III Danmark-Norge 2-1 Danmark-Madagaskar 3-0 Playoff om oprykning: Danmark-Estland 0-2 2015, Europe/Africa Zone Group III Danmark-Norge 2-1 Danmark-Algeriet 3-0 Playoff om oprykning: Danmark-Grækenland 2-0 Danmark rykker op 2016, Europe/Africa Zone Group II Danmark-Litauen 3-0 Danmark-Finland 3-0 Playoff om oprykning: Danmark-Bosnien & Hercegovina 1-2 2017, Europe/Africa Zone Group II Danmark-Luxembourg 2-1 Danmark-Egypten 2-1 Danmark-Litauen 3-0 Playoff om oprykning: Danmark-Sverige 1-2 2018, Europe/Africa Zone Group II Danmark-Egypten 3-0 Danmark-Grækenland 1-2 Danmark-Israel 2-1 Danmark rykker op 2019, Europe/Africa Zone Group I Danmark-Rusland 0-3 Danmark-Polen 0-3 Danmark rykker ned Vis mere Luk

Hold-VM for kvinder, Fed Cup Øverste niveau: Fed Cup finals - tidligere World Group. Består af 12 nationer og spilles i april. I februar spilles kvalifikation dertil, hvor 16 lande spiller om otte pladser. Herunder findes Americas Zone, Asia/Oceania Zone og Europe/Africa Zone. Alle tre regionale zoner har to niveauer, Group I og Group II - Europe/Africa Zone har tre. Danmark ligger i nummer to. 4.-7. februar spiller Danmark om oprykning til Group I. Danmark er seedet to efter Israel og kommer i gruppe med tre af følgende lande: Tunesien, Portugal, Georgien, Finland, Egypten og Moldova. Der er lodtrækning til grupperne 3. februar. De to øverste i hver gruppe går videre til knockout-kampe om oprykning. Kun to lande rykker op. De to dårligste i hver gruppe spiller om at undgå nedrykning. To hold rykker ned i Group III. Vis mere Luk

