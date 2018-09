Danske talenter bag kæmpe tennis-chok: Vild international bedrift

Dansk tennis går en lovende fremtid i møde på herresiden.

I hvert fald hvis man skal lave en prognose på baggrund af de resultater, de danske herre-juniorer aktuelt kan præsentere ved Junior Davis Cup.

Her har det danske hold bestående af Holger Rune, Elmer Møller (begge 15 år) og den et år ældre Oskar Brostrøm Poulsen vundet deres pulje efter torsdag at have slået Uruguay i den sidste gruppekamp med 2-1.

Forinden var det lykkedes at sætte europamestrene fra Frankrig på plads, ligesom en anden stor nation i international tennis, Australien, var blevet besejret sammenlagt af den unge danske trio.

- Vi er i top 8 i verden, og det er vildt historisk set for et dansk juniorhold. Det er lidt ærgerligt at vinde puljen og så skulle møde Italien. De er storfavoritter, siger Jens Anker Andersen, der er sportschef i Dansk Tennis Forbund.

Og der er grund til at frygte Italien. Den sydeuropæiske nation råder over et af de helt store talenter på den internationale scene netop nu.

16-årige Lorenzo Musetti er trods sin alder allerede placeret som nummer fem på junior-verdensranglisten, der ellers går helt op til 18 år.

Til sammenligning er Holger Rune bedste dansker på samme liste, hvor den 15-årige rangerer som nummer 63.

De øvrige danskere på junior-landsholdet, Møller og Brostrøm, indtager pladserne 270 og 1759.

Den rangering er samtidig med til at understrege, at det er lidt af en bedrift, som Danmarks talentfulde kuld på herre-siden er i færd med i Ungarn, hvor Junior Davis Cup afvikles.

Turneringen er med deltagelse af de 16 bedste nationer. Kvartfinalen mod Italien afvikles fredag, mens der er semifinale og finale i weekenden.

