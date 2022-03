Danske tennisherrer taber i Indien og misser oprykning

Den gik ikke for Danmark i Indien.

Lørdag morgen dansk tid tabte tennisspillerne Frederik Løchte Nielsen og Mikael Torpegaard deres doublekamp mod indiske Divij Sharan og Rohan Bopanna. Det skete med cifrene 7-6, 4-6, 6-7.

Dermed står det klart, at Danmark taber Davis Cup-opgøret mod Indien og misser oprykningen til det næstbedste landsholdsniveau.

Fredag tabte Christian Sigsgaard og Mikael Torpegaard således deres singlekampe. Med Torpegaard og Løchtes nederlag lørdag fører inderne 3-0 inden de sidste to singlekampe og har dermed afgjort dysten.

Nederlaget betyder, at Danmark må blive på tredjebedste niveau.

- Det er selvfølgelig skuffende. Det var de allermindste marginaler, der afgjorde kampen, siger Torpegaard, som dog var tilfreds med indsatsen.

- Jeg føler, at det var dem, der vandt kampen og ikke os, der tabte den. Så det er altid noget at sidde tilbage med den følelse, siger han og roser Frederik Løchte Nielsen for en god kamp.

Det var efter alt at dømme Frederik Løchte Nielsens sidste tenniskamp på topniveau. Efter Australian Open i januar meddelte han, at han indstillede karrieren.

Den garvede tennisspiller kunne dog ikke afvise, at han ville finde ketsjeren frem til Davis Cup-opgøret mod Indien, og det var lige præcis, hvad han gjorde.

Han fortsætter nu som træner i Dansk Tennis Forbund og som kaptajn for Davis Cup-holdet.

Med Sigsgaard og Torpegaards nederlag lørdag var der dog hårdt pres på Løchte og Torpegaard forud for lørdagens double. Alt andet end sejr ville betyde samlet nederlag.

Egentlig skulle kaptajn Løchte have haft Johannes Ingildsen som makker i lørdagens double, men han valgte at skifte Torpegaard ind på Ingildsens plads.

Foran massevis af tilskuere i New Delhi kom danskerne godt fra start på græsunderlaget og vandt første sæt, som var særdeles tæt.

I andet sæt tabte Løchte og Torpegaard deres første serveparti og formåede aldrig at bryde tilbage.

Tredje sæt var igen tæt. Det danske par havde faktisk tre matchbolde ved stillingen 6-5. De blev dog alle misbrugt, og sættet skulle derfor afgøres i tiebreak. Her lavede Løchte en dobbeltfejl, og det gav inderne et afgørende forspring.

Johannes Ingildsen og Christian Sigsgaard skal nu spille opgørets sidste to singlekampe, selv om dysten allerede er afgjort.