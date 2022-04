Danske tenniskvinder får store klø

Danmarks tenniskvinder tabte onsdag for tredje dag i træk i turneringen Billie Jean King Cup, som afvikles fra mandag til fredag i Tyrkiet.

Som ventet var gruppefavoritten Ungarn en for stor mundfuld for de unge danskere, og det sluttede 3-0 uden for alvor at have været spændende.

16-årige Rebecca Munk Mortensen åbnede dysten med et 0-6, 1-6-nederlag til verdens nummer 140, Réka Jani, i en kamp, der varede blot 47 minutter.

Herefter tabte Danmarks ældste og højst rangerede spiller på holdet, 22-årige Sofia Samavati, med 1-6, 2-6 til Panna Udvardy, der er nummer 82 på den seneste verdensrangliste. Samavati er nummer 484.

Slutteligt forsøgte Samavati sammen med 17-årige Johanne Svendsen at pynte på resultatet mod den ungarske double, men det endte 6-2, 6-4 til Ungarn, som dermed har vundet sine to første gruppekampe.

Mødet med overmagten var dog ikke kun skidt, mener Jens Anker Andersen, som er holdkaptajn ved turneringen i Tyrkiet.

- Det var en lærerig dag for holdet mod en virkelig stærk modstander. Der blev ikke givet noget ved dørene. Vi skulle gøre os fortjent til hvert et point. Det var en kamp, vi har glædet os til og som vi tager en masse læring med os fra, siger han i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

Mandag tabte Danmark 1-2 til værtsnationen Tyrkiet, og tirsdag blev det også 1-2 mod Serbien.

Torsdag venter et møde med Estland i Danmarks sidste gruppekamp, inden holdet fredag er oversidder.

Lørdag møder Danmark et hold fra den modsatte gruppe i Europe/Africa Group I, der er det tredjehøjeste landskampsniveau for kvinder.

Danmark må denne gang klare sig uden Clara Tauson, der er nummer 38 i verden.

Hun meldte i marts afbud til fordel for 'en opbygningsfase til et tætpakket program de efterfølgende seks til otte måneder' ifølge Dansk Tennis Forbund.

I stedet består det danske hold af lutter debutanter i landsholdsregi.