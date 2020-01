Dansker forlader røghelvede: Har aldrig oplevet noget lignende

Onsdagens program i kvalifikationen til Australian Open er ramt af udsættelser.

Men modsat de forrige dage, da røgen fra de nærliggende og pågående skovbrande har generet alle i den australske storby, er det onsdag paradoksalt nok regnvejret, der driller.

Som billedet herunder illustrerer, danner nedbøren i en ærgerlig kombination med røgen en tåget masse, der gør det svært at se ret meget.

Det er den professionelle tennisspiller Mikael Torpegaard, verdensranglistens nummer 194, der har taget billedet og venligst udlånt det til Ekstra Bladet.

Han er ved at skulle tage afsked med Melbourne og Australien, efter han tirsdag spillede – og tabte – i kvalifikationen til årets første Grand Slam-turnering.

- Jeg bor på Grand Hyatt, hvor jeg normalt vil have udsigt over til Melbourne Park (hvor turneringen spilles, red.). Men det regner, så det er lidt svært at se.

- Det er mest af alt som en tyk tåge, der hænger over det hele, som vi også har i Danmark engang imellem, forklarer han.

Foto: Mikael Torpegaard

Regnen er alt andet lige et tiltrængt åndehul for de hårdt trængte australiere – både mennesker og dyr – der i mange uger har lidt under de ekstreme temperaturer og deraf følgende forbryderiske brande, der hærger over hele landet.

Og den er tiltagende, regnen.

Regnen kan måske slukke nogle brande

Angiveligt fortsætter nedbøren de kommende dage. Men det er jo Australien, så vejret skal partout være ekstremt. Derfor er der høj risiko for en tropisk storm.

Ifølge Sarah Scully, der er metrolog hos Australia’s Bureau of Meteorology, er det svært at blive overbevist om, at det regnvejr, der skulle skylle ind over området de næste dage, vil være nok til at gøre en ende på brandene.

- I bedste fald med de mange regnbyger og storme begyndende onsdag og frem kan de virkelig gøre en forskel og slukke en række brande. Men sørg for at krydse fingrene, for de tropiske stormes natur betyder, at det er hit-and-miss, og de varierer utrolig meget, siger hun ifølge ABC.

Foto: Erik Anderson/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: David Crosling/Reuters/Ritzau Scanpix

Mest af alt har hun lyst til ikke at love noget som helst.

- Med den ustabilitet, der er skabt af dette, samt den tiltagende luftfugtighed, skaber disse ingredienser et virkelig uforudsigeligt miljø med tiltagende byger og storme.

En ting er dog sikker: Temperaturerne tager et markant dyk fra 35-40 grader til godt og vel 20 grader.

'Det gjorde sgu ondt'

Der skal nok være kryb og skæve eksistenser i Alice Springs og bag Uluru, der vil ærgre sig over det, men størstedelen af befolkningen i det store land må formodes at sukke af glæde over den vejrudsigt.

Uanset hvad er Australian Open allerede mærket af det.

Mikael Torpegaard mærkede det på egen krop under kampen tirsdag.

Det samme gjorde slovenske Dalila Jakupovic, der hostende måtte forlade turneringen efter et sammenbrud. Endvidere er der meldinger om en bolddreng, der kollapsede og måtte bæres ud.

- Jeg oplevede det selv tirsdag. Dagen før havde været okay, men da kvalifikationen begyndte tirsdag, da vi gik på banen, var sigtbarheden meget dårlig.

- Jeg tænkte ikke så meget over det under opvarmningen, men da kampen begyndte, og vi for alvor gik til den, kunne jeg mærke det i lungerne.

Mikael Torpegaard i aktion for Danmark i Davis Cup. Foto: Melissa Kühn Hjerrild/Ritzau Scanpix

- Det gjorde sgu ondt at trække vejret. Det var svært at få vejret. Samtidig havde dommerne fået instrukser om, at der maksimalt måtte gå 25 sekunder mellem boldene. Ellers faldt der advarsler.

- Jeg sagde det til ham i 1. sæt: 'Jeg ved ikke, om du kan gøre noget ved det, men det er svært at trække vejret'. I know, I know, sagde han og forklarede, at det var godkendt oppefra.

- Og det skal virkelig ikke lyde som en undskyldning. Ham, jeg mødte, var bare bedre end mig – og forholdene er i øvrigt ens for alle, siger Mikael Torpegaard, der dog tilføjer, at det var ’lige tough nok’.

Lige på grænsen

I skrivende stund er fem herresinglekampe indstillet som følge af dårligt vejr.

Mikael Torpegaard skæver til vejret igen og forsøger at give et bud på, om det giver mening at fortsætte turneringen under de ekstreme forhold.

- Det er lige på grænsen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan kalde den. Australian Open er en af de fire største turneringer i verden. Og det er svært at skubbe sådan et arrangement. Det har været svært at forestille sig, ja urealistisk, at en så stor faktor udefra skulle komme og skubbe det hele.

- Men viser det sig, at det er uforsvarligt og sundhedsskadeligt, må man selvfølgelig sørge for sikkerheden først, siger han og nærmest griner, da han bliver spurgt, om han har prøvet noget lignende:

- Nej, det har jeg ikke.

Han rejser nu hjem til Los Angeles for at spille turneringer de kommende uger i New Port Beach (i LA) og siden Dallas.

