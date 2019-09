Dansker trænes af svenske legender: - Helt unikt

Elmer Møller flyttede som 15-årig alene til Stockholm for at satse alt på at blive blandt verdens bedste tennisspillere

AARHUS (Ekstra Bladet): Holger Rune og Clara Tauson er uden tvivl dansk tennis’ ubestridte kronprins og kronprinsesse.

Men de, der følger tennissporten nært, har også fået øje på ydmyge, arbejdsomme og talentfulde Elmer Møller.

Den 16-årige knægt fra Aarhus har valgt at satse ALT på sin sport, og derfor er han på egen hånd flyttet til Stockholm for at gå på tennisakademiet Good to Great.

Elmer Møller (i midten) flankeret af Danmarks førstesingle Holger Rune (tv) og Davis Cup-kaptajn Kenneth Carlsen (th). Foto: Anita Graversen

Akademiet er grundlagt af de tre svenske tennislegender Magnus Norman, Nicklas Kulti og Mikael Tillström, og formålet er at hjælpe unge spillere videre fra at være dygtige talenter til at blive etablerede verdensstjerner.

Det er det, Elmer Møller satser alt på. At bliver en verdensklassespiller.

- Tennis er en sport, der er sindssygt svær at nå helt til tops i, men jeg har lyst til at give det et skud og lægge al min tid og energi i det. Nu kan jeg fokusere udelukkende på tennis. Planen er da at studere videre på et tidspunkt, men lige nu er det tennis, jeg satser på. Min drøm er at komme til at leve af at spille tennis, siger Elmer Møller og fortsætter.

- Det var ikke nogen svær beslutning at forlade Danmark. Selv om jeg har sagt farvel til familie og venner, så virkede det, som den eneste rigtige beslutning for mig. Der er trods alt kun en times tid i flyveren fra Stockholm til Aarhus. Så det går nok det hele.

Elmer Møller har efterladt familie og venner i Danmark for at bo og træner på Good to Great Tennis Academy i Stockholm. Foto: Anita Graversen

Elmer Møller har boet og spillet på akademiet i et år. Selv om resultaterne også var gode, inden han flyttede til Sverige, så kan den unge Skovbakken-spiller tydeligt mærke, han rykker sig.

- Det er helt vilde faciliteter, jeg har til rådighed. Det hjalp også, da jeg blev færdig med 9. klasse, for det var alligevel krævende at skulle læse om aftenen og passe sin skole ved siden af tennissen.

- Der bliver sørget for alt på akademiet, og jeg har det som blommen i et æg. Hvis ikke jeg har lyst, behøver jeg ikke at forlade adressen overhovedet, siger Elmer Møller med et smil.

- Det er topprofessionelt, og min træner, Joakim Nyström, er virkelig dygtig. Han har selv været nummer syv i verden og ved, hvad det drejer sig om.

Forholdene er i top i Sverige for den danske Davis Cup-debutant, Elmer Møller. Foto: Anita Graversen

Ekstra Bladet møder Elmer Møller på sin hjemmebane i Skovbakken. Han er hjemme, fordi han for første gang er udtaget til det danske Davis Cup-hold, der møder Tyrkiet.

I det hele taget er tingene gået stærkt for det danske tennistalent, der som barn egentlig bare syntes, det var sjovt at spille stangtennis i bedsteforældrenes have.

- Jeg er stolt over at være udtaget til Davis Cup-holdet i så ung en alder. Det er fedt at være en del af et hold for en gangs skyld.

- Det er et bevis på, jeg gør noget rigtigt. Sidste år var jeg i EM-finalen i U16, og forrige uge vandt jeg min hidtil største sejr, da jeg vandt en Grade 2-turnering i Cairo. Det går den rigtige vej. Det er bare med at blive ved med at knokle på og blive stærkere, siger Elmer Møller.

Elmers hverdag på Good to Great Tennis Academy: 7.00: Vækkeuret ringer. Elmer har ikke langt hen til spisesalen, så der er ingen morgenstress. 7.15: Morgenmaden spises i fred og ro. 8.30: Elmer gør sig klar til dagens første træningspas. 9.00-11.00: Træning med Joakim Nyström. 11.00-11.30: Tid til et bad, udstrækning og nedkøling. 11.30: Frokost og efterfølgende afslapning. 13.30-15.30: Træning med Joakim Nyström. 16.00: Fysisk træning og eventuel fysioterapi. 18.00: Aftensmad Herefter er der fri til afslapning inden næste dags træningsprogram.

Kenneth Carlsen: - Det er helt unikt

Kenneth Carlsen er yderst begejstret over fremtidsudsigterne for både Elmer Møller og dansk tennis generelt. Foto: Anita Graversen

Dansk tennis går en lys fremtid i møde. Det er der slet ingen tvivl om. Clara Tauson og Holger Rune har allerede formået at slå sig vej til rampelyset både internationalt og herhjemme.

Der er Elmer Møller ikke helt endnu, men ifølge den danske Davis Cup-kaptajn, Kenneth Carlsen, så er det bare et spørgsmål om tid, fordi potentialet er så kæmpe stort.

- Det er helt unikt at have to så dygtige spillere fra 2003 (Holger Rune og Elmer Møller, red.) – selv efter internationale standarder. Det tegner godt for dansk tennis. Jeg har store forhåbninger om, at vi på sigt kan spille os tilbage i World Group, når vi har to så talentfulde spillere. Og det er jo ikke kun Holger og Elmer, der byder sig til, lyder det fra Kenneth Carlsen, der fortsætter.

- Elmer ligger lige i halen på Holger, og hvis han bliver ved med at udvikle sig i dette tempo, kan han nå langt. Det er et meget ambitiøst træk, han har lavet, med at flytte til Stockholm og satse alt på sin tennis. Det virker til at løfte ham enormt, og det gør mig ikke mindre optimistisk, siger Kenneth Carlsen.

Kenneth Carlsen giver gode råd til sin unge Davis Cup-debutant, Elmer Møller. Foto: Anita Graversen

Danmarks bedste, mandlige tennisspiller i nyere tid ved, hvad han taler om. Han vandt selv tre turneringer på ATP-touren og nåede op som nummer 41 i verden.

Hvis Elmer Møller skal overgå den rangering, skal meget gå op i en højere enhed, når han på et tidspunkt skal tage det enorme skridt fra junior til senior, men Kenneth Carlsen tror på, det lykkes.

- Elmer skal blive bedre fysisk og mentalt. Der skal alle juniorer bygge på. Derudover skal han blive bedre til at gå ind og styre kampene og blive mere aggressiv, men det ved jeg, de arbejder på i Sverige. Jeg synes, fremtiden tegner lys for ham, siger Kenneth Carlsen og slår fast.

- Det er ikke bare varm luft og baseret på forhåbninger, når jeg siger sådan. Han er en af verdens bedste i sin aldersgruppe, og han rykker sig den rigtige vej. Det viser alle vores udviklingsbenchmarks. Det er ren statistik. Vi kan se, at Elmer har potentialet til at nå toppen. Om det så er top-100 eller top ti, det må tiden vise.

Blå bog: Navn: Elmer Møller Født: 9. juli 2003 (16 år) Klub: Skovbakken Rangering single: Urangeret Rangering junior: 72 Rangering årgang: Nummer 7 blandt spillere født i år 2003 eller senere. Bonusinfo: U16 EM-sølvvinder 2018 (Elmer nåede finalen som 15-årig).

