Danskere presser på: Udeluk russerne

Smid russere og hviderussere ud af turneringer.

Sådan lyder budskabet fra en række danske idrætsforbund i nogle af de sportsgrene, som endnu ikke er kommet med officielle sanktioner mod Rusland efter invasionen af Ukraine.

Blandt andet har Det Internationale Tennisforbund (ITF) og Tennis Europe ikke fulgt opfordringen fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

IOC mener, at forbund bør udelukke alle atleter fra de to lande, og den holdning bakker Dansk Tennis Forbund op om.

Det skriver danskerne i et brev til de internationale forbund med de øvrige nordiske lande som medafsendere.

- Vi ved, at I begge arbejder på at beslutte næste skridt i håndteringen af situationen i Ukraine. Som input til det vil de nordiske tennisforbund, herunder Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, gerne gøre vores holdning klar: Vi mener, at Rusland og Hviderusland skal udelukkes fuldstændig, lyder det i brevet.

En komplet udelukkelse vil betyde, at russiske og hviderussiske tennisspillere slet ikke skal kunne deltage i sportsbegivenheder uden for de to lande.

Verdensetteren på herresiden, Daniil Medvedev, vil i så fald blive udelukket.

Alle turneringer, der er planlagt i Rusland og Hviderusland skal desuden øjeblikkeligt aflyses, lyder opfordringen.

Fra GymDanmark er budskabet det samme, understreger formand Anders Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Vi er langt forbi det punkt, hvor det at undlade af afspille nationalsange eller vise flag, er nok. Vi ønsker en total udelukkelse af russiske og hviderussiske atleter i alle gymnastik- og fitnesskonkurrencer, nationalt som internationalt, herunder øvrigt idrætslig samkvem, siger han.

Også i Dansk Sejlunion bakker man op om, at udøvere fra Rusland og Hviderusland skal forbydes. Unionen har forsøgt at få World Sailing til at tage stilling til problemet.

Mandag lagde World Sailing en udtalelse ud på sin hjemmeside, hvor forbundet udtrykte bekymring for situationen og mindede om sportsverdenens evne til at samle atleter fra hele verden.