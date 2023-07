Danskerne tror på Holger

Det kan godt være, at Holger Rune skal spille mod verdens nummer et. Men danskerne har en ukuelig tro på, at tennisstjernen fra Gentofte kan vinde kvartfinalen ved Wimbledon

De fleste tenniseksperter- og kommentatorer er enige.

Carlos Alcaraz er favorit til at vinde dagens kvartfinale mod Holger Rune ved Wimbledon. Og spanieren har endnu ikke tabt en kamp på græs denne sæson.

Men spørger man danskerne, står det anderledes til.

Otte ud af ti danskere tror på, at Holger Rune vinder over den spanske verdensetter.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

'Vi kan se, at 80 % af alle indskud på kampen er sat til, at Rune slår Alcaraz. Vi plejer at sige, at danskerne spiller med både hjernen og hjertet, og her er det nok hjertet, der har et lille overtag,' udtaler Peter Emmike Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.

'Vi ser i hvert fald Alcaraz som favorit, også selvom vi håber og hepper på Holger Rune. Når man er verdens bedste tennisspiller og spiller, som han gør i øjeblikket, så er man favorit.'

Det er anden gang i deres professionelle karrierer, at de to tenniskometer møder hinanden. Sidste efterår mødte de hinanden ved ATP 1000-turneringen i Paris. Holger Rune vandt første sæt, hvorefter Carlos Alcaraz måtte trække sig i andet sæt med en skade.

Carlos Alcaraz er ubesejret på græsunderlaget denne sæson. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

De to stjerner - der begge er bare 20 år gamle - kender dog hinanden fra juniortiden. Her har de blandt andet spillet double sammen.

Rune og Alcaraz skal spille på Wimbledons største arena, Centre Court.

Kampen starter formentlig omkring klokken 17 dansk tid.

