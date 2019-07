Darling tordner videre i Wimbledon

Et godt bud er, at 15-årige Cori Gauff er ny publikumsfavorit i damesingle i dette års Wimbledon.

Onsdag fortsatte den unge amerikaner med at imponere, efter at hun i første runde gjorde det af med selveste Venus Williams.

I anden runde ventede så slovakiske Magdalena Rybarikova, der er nummer 139 i verden, og her slog teenageren igen til.

Cori Gauff vandt kampen 6-3, 6-3.

- Det viser bare, at hvis du arbejder virkelig hårdt, kan du nå dertil, hvor du vil, siger Cori Gauff, der fik et wildcard til kvalifikationsturneringen.

- I sidste uge omkring dette tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg skulle med (til Wimbledon, red.). Det viser bare, at du er nødt til at være klar til alt, siger Gauff ifølge nyhedsbureauet AP.

Dermed står kvalifikationsspilleren nu i tredje runde i grand slam-turneringen.

Her skal den unge komet, der er rangeret som nummer 313 i verden, møde Polona Hercog fra Slovenien, som onsdag besejrede Madison Keys, der er nummer 16 i verden, 6-2, 6-4.

Berømtheder meldte sig

Sloveneren er nummer 60 i verden, og der venter dermed Cori Gauff lidt af en opgave i tredje runde i hendes første grand slam-turnering på seniorplan.

Cori Gauff var i 2017 i finalen for juniorer i US Open, og hun vandt juniorernes French Open i fjor.

Den unge amerikaner fortæller, at det sværeste for hende i Wimbledon indtil videre har været alt det, der er fulgt med i kølvandet på sejren over Venus Williams.

- Jeg kunne lyve og sige, at jeg følte mig normal. Men det var ærligt talt virkelig hårdt - alene det med de sociale medier og alting og forsøge at fokusere på min næste kamp, mens folk stadig postede en masse om Venus.

Blandt andet modtog Cori Gauff efter sejren over tennislegenden direkte beskeder fra adskillige berømtheder, fortæller hun ifølge AP.

- Jeg er enormt benovet over alle de her stjerners opmærksomhed, indrømmer teenageren.

Se også: Carolines revanche - tæmmer russer

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af