Datoen på plads

'The Final One.'

Det er navnet på Caroline Wozniackis sidste kamp. Den er tidligere blevet rykket, men nu er en ny dato på plads, og danskerens tennispension bliver for en aften ophævet.

- Hej alle. Jeg har en lille opdatering til jer. Som I ved, fylder covid stadig meget i vores liv lige nu, og desværre betød det, at vi blev nødt til at udskyde den endelige kamp. Vi ville være sikre på, at alle kunne føle sig sikre, og det bliver en fantastisk begivenhed.

- Det bliver 5. april i Royal Arena, og jeg håber, at vi stadig kommer til at se jer der. Det bliver en utrolig aften, og jeg kan ikke vente. Nogle flere uger til at træne og forberede sig, så jeg håber på at se jer 5. april i Royal Arena, fortæller Wozniacki på Instagram.

Det bliver tyske Angelique Kerber, som 31-årige Wozniacki møder i arenaen på Amager. Kampen skulle være spillet 9. februar, men blev udsat grundet coronarestriktioner.

Opgøret er i bedst af tre sæt med tiebreak i alle sæt.

Showkampen er blevet udsat flere gange. Oprindeligt var modstanderen veninden og verdensstjernen, Serena Williams, men hun meldte efterfølgende fra til kampen grundet en skade.

Wozniacki stoppede karrieren i januar 2020. Hun lå øverst på verdensranglisten i samlet 71 uger og vandt en Grand Slam-turnering, da Simona Halep blev besejret i finalen i Australian Open i 2018.