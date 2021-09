Davis Cup-holdet styrer mod sejr over Thailand

Det danske tennislandshold for herrer, Davis Cup-holdet, gav fredag sig selv de bedste forudsætninger for sejr over Thailand i opgøret i Sydbank Arena i Kolding.

Begge fredagens singler endte med dansk sejr, og dermed fører danskerne 2-0 i opgøret i World Group II. Duellen afgøres over fem kampe.

Lørdag skal der spilles en double og yderligere to singler. En enkelt dansk sejr i de tre kampe vil betyde, at Danmark skal spille en kamp til november om at rykke op og spille World Group I Playoffs i foråret 2022.

I teorien kan Danmark også med en sejr blive sikker på deltagelsen til foråret, men det kræver, at en masse andre resultater flasker sig.

Ender det med danske nederlag, ryger muligheden for oprykning i denne omgang.

Christian Sigsgaard gav Danmark det bedst mulige afsæt i opgøret, da han i overraskende sikker stil vandt den første single over Wishaya Trongcharoenchaikul, verdens nummer 767.

Efter en lige start fik danskeren et servegennembrud, og han nåede endda at tage et mere på vejen mod sætsejr på 6-3.

24-årige Sigsgaard spillede med stor selvtillid i resten af kampen, og han havde ikke de store problemer med at tage andet sæt, og dermed sejren, med 6-2.

- Det betyder rigtig meget at komme godt fra start i Davis Cup. Jeg servede godt i hele kampen og havde god opbakning fra holdet og især publikum, siger Sigsgaard i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

- Det var sindssygt fedt at spille i de her rammer. Så det var fedt at komme i gang på den her måde, siger han.

På verdensranglisten ligger Sigsgaard lige uden for top-1000, mens landsmand August Holmgren ligger 178 pladser bedre på en placering som nummer 905.

Dog havde Holmgren noget større problemer i sin single mod Kasidit Samrej, som ellers rangerer længere tilbage end Christian Sigsgaard.

Den 23-årige dansker tabte første sæt 3-6 og var i problemer i andet også. Han fik dog vendt skuden og tvang kampen ud i et tredje sæt efter 7-5.

Nu var Holmgren i gang, og han trak stikket hjem med 6-2 i afgørende sæt.

Lørdag åbnes der med doublekampen, hvor den spillende holdkaptajn Frederik Løchte sammen med Benjamin Hannestad får første mulighed for at sikre sejren.