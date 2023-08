De gør det igen: Tennisbrag afbrudt af klimaaktivister

Så skete det igen.

En stor sportsbegivenhed er blevet afbrudt af klimaaktivister. Fredag aften mødtes stjernerne Andy Murray og Taylor Fritz i ottendedelsfinalen af Citi Cup, men den store kamp måtte afbrydes.

Der var nemlig klimaaktivister, der kastede store bolde ind på banen, som gjorde, at kampen var nødsaget til at blive udskudt..

Til kampen havde protesterne i mere fredelig forstand også medbragt et 'Business as usual is a climate disaster'-banner, men det var først, da boldene blev smidt på banen, at kampen måtte afbrydes i mere end fem minutter, inden aktivisterne blev ført væk fra banen.

Ikke første gang

Det er blevet en mindre 'trend' for klimaaktivister at afbryde store sportsbegivenheder.

I samme sportsgren så vi allerede tidligere på sommeren, at Wimbledon-kampen mellem Grigor Dimitrov og Sho Shimabukuro blev afbrudt af 'Just Stop Oil'-kampagnen, som satte sig på banen og kastede orange graffiti - og dermed måtte også dén kamp afbrydes kortvarigt.

Og det er ikke kun i tennis-verdenen, at aktivisterne laver rav i den.

Den danske golfspiller Nicolai Højgaard oplevede også protester i 'The Open'-turneringen, hvor samme kampagne afbrød hul 17 med orange nødblus og pulver.

Det samme er også sket i snooker, Formel 1, Tour de France og andre sportsgrene, hvor forskellige sportsbegivenheder til stor frustration for aktørerne måtte afbrydes kortvarigt som følge af klimaaktivisme.

Frustreret Murray ødelagde ketcher

Om det var kampens forløb eller klimaprotesterne, der forårsagede det, må man selv tolke på, men det var en tydeligt frustreret Andy Murray, der fredag måtte lide et nederlag til Fritz.

Murray tabte 6-7, 3-6 og 4-6 til topseedede Fritz, og skottens frustration var tydelig, hvilket hans ketcher også fik at mærke i forbindelse med et tabt point.

Taylor Fritz er med sejren videre til rundens kvartfinale, hvor han skal møde australske Jordan Thompson.