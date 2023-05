- De siger, vi har for meget sex

Melissa Satta, der danner par med tennisstjernen Matteo Berrettini, er endnu engang blevet beskyldt for at være årsag til hendes partners skader på grund af for meget aktivitet i sengen

Først var det fodboldstjernen Kevin-Prince Boateng, der var meget skadesplaget, og nu er det tennisprofilen Matteo Berrettini, der er ramt.

Og hvad har de to sportsstjerner så med hinanden at gøre?

De har begge to datet modellen Melissa Satta.

Den 37-årige model og tv-personlighed, der i ti år dannede par med Kevin-Prince Boateng, blev i det forhold beskyldt for at være årsagen til, at ghaneseren altid var lyskeskadet, fordi de havde for meget sex.

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Nu er Satta så blevet kæreste med tennisspilleren Matteo Berrettini, og den 27-årige italiener har netop måtte melde afbud til ATP 1000-turneringen i Rom som følge af en skade, og det har straks fået hans fans til at skyde skylden på Melissa Satta.

Den amerikansk-italienske model har dog været ude og svare igen.

- Det er desværre en skade samme sted som den, han havde i 2021, hvor jeg ikke kendte ham.

Annonce:

- Min eksmand (Kevin-Prince Boateng red.) led af en kronisk lyskeskade, og ligesom med ham siger de (fansene red.), at vi har for meget sex, og det er årsagen til hans fysiske problemer, siger Satta ifølge New York Post og fortsætter.

- Dette er et bevis på, at sexisme har eksisteret og stadig er her: Det er altid kvinder, der distraherer mænd, og hvis det er en kvinde, der taber, er det ikke på grund af manden.

37-årige Satta og 27-årige Berrettini har dannet par siden januar.

Modellen har en 9-årig søn, Maddox Prince, fra sit forhold med Kevin-Prince Boateng.