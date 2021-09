De står i vejen: Clara og Holgers værste rivaler

Andre teenagekometer fik deres helt store gennembrud ved US Open, men Tauson og Rune er godt med i opløbet om at blive fremtidens stjerner, mener eksperter

Tine Scheuer kunne med egne ord næsten ikke være i sig selv, da de danske tennistalenter, Clara Tauson og Holger Rune, i sidste uge hver især mødte verdens bedste spiller på verdens største tennisbane, Arthur Ashe Stadium i New York.

En oplevelse, som kan hjælpe dem begge videre i karrieren, men også kampe, der var selve dokumentationen for, at de er mere end godt på vej til at ændre status fra stortalent til etableret topspiller på henholdsvis WTA- og ATP-turen.

- De to vil bare så gerne det her, og det ser rigtigt lovende ud, siger Scheuer.

- Nu har de været på Ashe, og vi kan huske fra Caroline (Wozniacki, red.), at kan man gøre noget der, så er man godt på vej. Clara har vundet to WTA-turneringer, og Holger er begyndt at slå de rigtige spillere og kvalificerer sig ind i sin første grand slam.

Hendes kommentatorkollega og tidligere mixedouble-makker Michael Mortensen føler sig ligeledes sikker på at oplevelsen fra US Open vil skubbe dem fremad.

Clara Tauson har det bedste træf på bolden af de unge, synes Tine Scheuer. Foto: Robert Deutsch-USA TODAY Sports/ Ritzau Scanpix

Efter en snak om de to teenagere, der ligger foran Tauson på ranglisten, amerikanske Cori Gauff, 17 år, og canadiske Leylah Fernandez, 19, siger han:

- Clara er ikke langt efter dem, men hun er endnu ikke så vant til den store scene. Hun var lidt duperet mod Ashleigh Barty, før hun alligevel spillede lige op med hende i andet sæt.

Han savnede lidt af hendes temperament.

- Jeg synes, hun skal blive ved med at være en kælling på banen, og det skal også skinne igennem, når hun står overfor de store navne. På det punkt gemte hun sig lidt mod Barty.

- Men hun har et stort anlagt spil med tyngde og en fin topspunden serv. Hun har i det hele taget et af de største registre på turen. Hun skal bare lære at administrere det, og hun er helt sikkert en kommende topspiller.

Tine Scheuer går et lille skridt længere ind i banen:

- Clara har det bedste træf og den største tyngde i sin slag af de unge, synes jeg.

- Hun kan så meget, og det var fedt at se hende udfordre Barty, efter at hun i starten kom under tryk mod hendes tempo og serv. Hun slår så tungt, at hun kan få sine modstandere på hælene og vinde nogle korte dueller.

Holger Rune fik meget med sig fra sit mød med verdensetteren Novak Djokovic. Foto: : Robert Deutsch-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Mens Clara kom til New York med en frisk turneringsejr fra Chicago, fløj Holger ind med to turneringssejre fra Challenger-turen. Et niveau, som snart skal veksles til ATP-turneringer, mener Mortensen.

- Det sidste, han mangler, er rutinen fra de store kampe mod de store navne. Der er så mange dygtige folk på ATP-turen, og han skal lære at vinde flere kampe i træk mod dem.

- Som perfektionist lægger han et kæmpe pres på sig selv, men han må lære at acceptere, at der er dage, hvor man bare skal vinde sin kamp og ikke bruge for meget energi på alt det andet, der foregår på og udenfor banen.

- Mentalt skal han lære at filtrere alle de ting, han bliver bombarderet med, og ikke lade sig gå på af egne fejl. Han må helst ikke tabe kampe til sig selv.

Den erfarne træner ved dog, at Rune og hans træner Lars Christensen arbejder hårdt for at finde balancen og det rette spændingsniveau.

- De to er inde i en beundringsværdig udvikling sammen, og Holger er blevet bedre både teknisk og taktisk, serven er blevet god, og fysisk er han stærkere.

Tine Scheuer savner dog stadig lidt på den fysiske front.

- Det siger jeg velvidende, at det har stor fokus, og at der er sket en masse. De mange sejre har også givet selvtillid. Det hænger bedre sammen for ham i de tætte kampe, og det er dejligt, at han nu vinder dem, for det er en hård vej op.

Holger Rune rykker formentlig frem som verdens nummer 135 på den kommende verdensrangliste og Clara Tauson som nummer 69.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Teenagerivalerne

Emma Radecanu, 18 år, som Clara Tauson slog i en finale i Chicago for tre uger siden, og Leylah Fernandez, 19, som danskeren slog i juniorfinalen ved Australian Open mødtes sensationelt i US Open, så ungdomsrevolutionen er i gang i international tennis.

Her er et par af Clara og Holgers teenage-rivaler:

Cori Gauff er kun 17 år men allerede en etableret topspiller. Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AF/Ritzau Scanpix

Hun vandt sin første WTA-titel som 15-årig og i samme alder kvalificerede hun sig som den yngste nogensinde til Wimbledons hovedturnering, hvor hun startede med sejr over Venus Williams og gik til fjerde runde. Hendes kampe har været seer-magneter.

MM: - Coco er soleklart en stjerne i svøb. Hun er meget atletisk og bevæger sig godt. Hun server godt og har generelt en meget stor volumen i sit spil. Hun har slået de bedste og ved, hvad der skal til, og så bliver hun inspireret af den store scene.

Clara Tauson mod Coco Gauff: 0-0 senior, 0-0 junior

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Leylah Fernandez spiller lynhamrende hurtigt og er mentalt brølstærk. Det er virkelig imponerende, roser Michael Mortensen. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Har netop fået sit helt store gennembrud ved US Open, hvor hun har nedlagt tidligere turneringsvindere og topnavne på stribe.

MM: - En virkelig spændende venstrehåndsspiller, som spiller lynhurtigt og mentalt er brølstærk. Det er virkelig imponerende. Hun er en spiller på en mission og forventer af sig selv, at hun vinder kampene, uanset modstanderen. Hun er rolig og afbalanceret på banen, kender sine egne kvaliteter og administrerer dem fantastisk godt. Hun har en fed udstråling.

Clara Tauson mod Leylah Fernandez: 0-0 senior, 3-1 junior

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Emma Raducanu faldt jeg pladask for i Wimbledon. Hun er kvik og et godt forbillede, mener Tine Scheuer. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Tog tilløb til det store gennembrud ved Wimbledon, hvor hun desværre måtte trække sig med en skade i sin kamp i fjerde runde. Ved US Open har hun på imponerende vis taget skridtet fuldt ud.

TS: - Hende faldt jeg pladask for i Wimbledon. Udenfor banen er hun meget kvik og et godt forbillede. Inde på banen bevæger hun sig rigtig godt. Hun spillede en tæt finale med Clara i Chicago (nederlag i tre sæt) og er et meget stort talent.

Clara Tauson mod Emma Raducanu: 1-1 senior, 3-0 junior

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Carlos Alcaraz er et monster, mener en meget imponeret Tine Scheuer. Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Efter sit livs to første femsættere måtte kometens krop give op i kvartfinalen ved US Open, men ingen er i tvivl om, hvem Carlos er. Har slået flere alders-rekorder og store navne på sin vej mod Top 40.

TS: - Han er et monster. Vildt, at han allerede er så moden både fysisk og mentalt. Han spiller med stor kraft men er samtidig taktisk klog. Han ser ud til at trives på den store scene.

Holger Rune mod Carlos Alcaraz: 0-0 senior, 0-0 junior

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italienske Lorenzo Musetti har kurs mod Top 50 og er en fremtidig topspiller i følge Michael Mortensen. Foto: Elsa/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere juniormester fra Australian Open har slået adskillige store navne og flere alders-rekorder på sin vej mod toppen, og han var endda foran 2-0 i sæt mod Novak Djokovic i fjerde runde af French Open.

MM: - En fin repræsentant for den nye generation af dygtige italienske spillere, som mestrer det meste på alle underlag.

Holger Rune mod Lorenzo Musetti: 0-0 senior, 0-1 junior