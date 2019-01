Debutant er klar til Australian Open-semifinale

Den useedede amerikaner Danielle Collins fortsætter med at imponere ved grand slam-turneringen Australian Open.

Tirsdag spillede hun sig i semifinalen ved at besejre Anastasia Pavlyuchenkova i en lang dyst i Melbourne. Collins vandt 2-6, 7-5, 6-1

I første sæt var der ellers ikke meget, som tydede på, at Australian Open-debutanten skulle spille sig ind blandt turneringens fire bedste. Collins halsede hele tiden efter og syntes at være på vej mod en tidlig weekend.

I andet sæt kom hun bedre med, og i slutningen af sættet afværgede hun en tiebreak ved at vinde et maratonparti og fremtvang i stedet et tredje sæt.

Her gik russeren helt kold. Danielle Collins brød let to gange og var i løbet af cirka 20 minutter foran med 5-0. På sin tredje matchbold afgjorde den 25-årige amerikaner kampen.

I semifinalen venter enten Petra Kvitova eller hjemmebanehåbet Ashleigh Barty.

Danielle Collins slog igennem i en i tennissammenhæng sen alder, da hun sidste år spillede sig op i top-50 i verden. Tidligere er hun aldrig nået længere end første runde de fem gange, hun har kvalificeret sig til en grand slam-turnering.

Sidste år blev hun slået ud af Caroline Wozniacki i første runde af French Open.

