Den er hjemme - Caroline skriver historie

30. titel er i hus - og hvilken en for Caroline Wozniacki.

Turneringen i Beijing rangerer lige under de største, og sejren over lettiske Anastasija Sevastova blev sikret med cifrene 6-3, 6-3.

- Jeg vil gerne sige undskyld til Anastasija. Vi har altid hårde kampe, og jeg er sikker på, at vi får mange flere i fremtiden, lød det fra vinderen efter kampen.

Det er første gang i karrieren, at Wozniacki holder titlen i tre turneringer på Premier Mandatory-niveau eller højere (WTA Finals og Australian Open), og det er en bedrift, der ikke er sket siden Serena Williams opnåede det samme for tre år siden.

Begge spillere startede stærkt i egne servepartier og fulgtes ad, men så brød Wozniacki til 4-2. Med stor tålmodighed fik hun letten til at fejle, og på den afgørende bold spillede Sevastova for langt.

Næste parti blev en gyser, hvor danskeren var heldig med, at modstanderen missede to oplagte smash-bolde. Wozniacki havde mere held med sine smash-muligheder og sikrede sig kort efter første sæt, 6-3.

Modstanderens stærke forhånd blev hurtigt neutraliseret, og det fik hende til at begå mere end dobbelt så mange uprovokerede fejl som danskeren.

Foto: Ritzau Scanpix

Maraton-bold

Wozniacki havde aldrig tabt til Anastasija Sevastova i de fire foregående kampe, og det lå heller ikke i kortene denne gang.

I begyndelsen af andet sæt kom letten dog ud med fornyet energi, og Wozniackis første serveparti trak tænder ud og varede over syv minutter.

Så indfandt fejlene sig igen i næste parti, og Wozniacki brød nok engang til stillingen 2-1.

Ikke så mange dikkedarer, bare flot grundspil og gode beslutninger.

Foto: Ritzau Scanpix

Spænding til det sidste

De næste to partier gik også til Wozniacki, og det sidste break kom i hus efter en vild bold, hvor Wozniacki spurtede rundt, nåede en netbold og sendte Sevastova helt i kulkælderen. Så kom den knyttede næve, for sejren var ikke langt væk.

Modstanderen fik dog pludselig vind i sejlene, da hun efter mange missede break-bolde endelig fik brudt.

Det skabte noget frustration, og letten kunne have brudt til 4-4 i et parti, hvor Wozniacki også fik en advarsel for at sende bolden mod en bolddreng med for stor kraft.

Wozniacki havde ikke afgivet et sæt i turneringen, og det pjat gad hun heller ikke i denne match. Hun vendte Sevastovas momentum og fik lukket kampen.

Med sidste bold overstået kunne 28-årige Wozniacki hæve armene på Diamond Court og juble over sin 30. single-titel - og sin første triumf i China Open siden 2010.

- Otte er mit yndlingstal, og det er otte år siden jeg vandt sidst. I år var mit år, lød det fra Wozniacki efter kampen.

Wozniackis 30 WTA-titler Efter finalesejren over letten Anastasija Sevastova i China Open er Caroline Wozniacki oppe på 30 WTA-titler i karrieren. Sådan er de kommet i hus: 2008: * Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina. * Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze. * Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. 2009: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak. * Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano. * Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina. 2010: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova. * Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova. * Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. * Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova. * Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva. * China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. 2011: * Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova. * Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli. * Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina. * Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai. * Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova. * Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska. 2012: * Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. * Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur. 2013: * Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck. 2014: * Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci. 2015: * Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru. 2016: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka. * Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic. 2017: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova. * WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams. 2018: * Australian Open efter finalesejr over Simona Halep. * Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka. * China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova. Vis mere Luk

