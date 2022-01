Den forsvarende mester sendt ud

Den topseedede Ashleigh Barty fortsætter jagten på sin første turneringssejr i Australian Open.

Fredag spillede den 25-årige australier sig videre til fjerde runde med en sejr på 6-2, 6-3 over italienske Camila Giorgi.

Giorgi, der rangerer som nummer 33 i verden, var slet ikke i stand til at matche verdensetteren, der blot har afgivet otte partier i sine første tre kampe ved grand slam-turneringen.

Vejen til en triumf blev sandsynligvis en del lettere få minutter senere, hvor den forsvarende mester Naomi Osaka blev ekspederet ud af turneringen.

Osaka, der vandt i Melbourne i både 2019 og 2021, tabte overraskende til amerikaneren Amanda Anisimova, der er nummer 60 på verdensranglisten.

Naomi Osaka er efter flere måneder uden kamp i slutningen af 2021 selv røget ned på ranglistens 14.-plads.

Fredag måtte japaneren se sig slået med 6-4, 3-6, 6-7 af Anisimova, der vandt den afgørende tiebreak med 10-5.

Ashleigh Barty er klar til fjerde runde i Australian Open, som hun aldrig har vundet. Foto: Martin Keep/Ritzau Scanpix

Med den forsvarende mester ude i Melbourne er en alvorlig forhindring ryddet af vejen for Ashleigh Barty.

Den australske favorit stod til at møde vinderen af opgøret mellem Osaka og Anisimova. Selv om den 20-årige amerikaner besejrede Osaka, så må Anisimova alligevel regnes for en nemmere opgave for Barty.

Ashleigh Bartys bedste resultat ved Australian Open er en semifinale for to år siden.

Australieren har haft større succes i Wimbledon og French Open. Hun vandt i London sidste år, og i 2019 gik hun hele vejen i New York.