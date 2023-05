Den gjorde ondt, Holger – men det her bliver stort

Den her bliver tung at sluge.

Holger Rune spillede noget af sit bedste tennis, men må endnu en gang gå fra en Masters 1000-finale med titlen som runnerup, efter at han tabte finalen i to sæt (5-7, 5-7) til russiske Daniil Medvedev.

Næste gang venter grussæsonens helt store mål, French Open. Og der er heldigvis nok at glæde sig til.

Holgers niveau

Danskeren kom aggressivt fra start, og det så ud til at give pote. Han havde flere gode chancer for at lave det vigtige brud allerede i Medvedevs andet og tredje serveparti, men i de afgørende momenter svigtede koncentrationen.

Derefter udviklede første sæt sig til lidt af et skakspil, men til allersidst leverede Medvedev det afgørende brud, der sikrede ham sættet. Det må virkelig have ærgret Holger Rune, at han ikke fik udnyttet sine chancer

I andet sæt kom danskeren igen buldrende ud og fik breaket allerede i første parti. Denne gang sad bruddene dog lidt løsere i løbet af sættet – og vi fik serveret en omgang verdensklassetennis fra begge spillere.

Det var tæt helt til det sidste, men i sidste ende vandt erfaringen.

Holgers humør

Holger Rune lod til at være mentalt ovenpå.

Efter at der blev brudt frem og tilbage i andet sæt, havde danskeren et helt afgørende serveparti, hvor russeren havde mulighed for at bryde ham.

Han endte efter et langt parti med at holde sin serv og gestikulerede på vanlig vis til publikum, der kom helt op at flyve. Partiet efter brød han Medvedevs serv og havde vundet publikum.

Uheldigvis for Holger Rune glippede koncentrationen i nogle afgørende momenter - men det var også en skarp Medvedev, han stod overfor.

Dagens es

Hvis man skal tro Holger Rune-lejren, er alle grussturneringerne ren forberedelse frem mod French Open.

Skal man tro det, har vi godt nok meget at glæde os til, når han tager hul på turneringen i Paris.

Danskeren har spillet uimponeret og aggressivt mod både Novak Djokovic, Casper Ruud og Daniil Medvedev. Han ligner virkelig en mand, der har fundet sig til rette i de store kampe.

Dem kommer der forhåbentlig rigeligt af i French Open, og det er slet ikke forkert at kategorisere Holger Rune som en af de absolutte topfavoritter.

Det kan blive stort i Paris. Rigtig stort.

Dagens out

’I’m so bad,' lød det fra Holger Rune op til sin boks, da han tabte første sæt.

Nej, det er du ikke, Holger. Langtfra endda.

Men der er stadig plads til forbedring, hvad angår de personlige fejl. Han har fået udryddet meget af det i løbet af det seneste år, men i dag mistede Holger Rune fokus i nogle afgørende momenter i kampen.

Han havde flere muligheder for at lave et tidligt brud på Medvedev, men de blev spoleret af et par uprovokerede fejl fra danskeren.

Efterhånden som kampen skred frem, blev fejlene desværre ikke elimineret fra Holgers spil, og det kostede ham sejren.