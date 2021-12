Den køber WTA IKKE!

Søndag aften dansk tid dukkede den for offentligheden forsvundne kinesiske tennisspiller Peng Shuai op i en video, som florerede på de sociale medier.

I et interview med det statskontrollerede singaporeanske medie Lianhe Zaobao trak hun sine anklager mod Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli om seksuelle overgreb tilbage.

- For det første skal jeg understrege, at jeg har aldrig sagt eller skrevet, at nogen har begået seksuelt overgreb på mig, sagde hun i en video udsendt af mediet.

- Folk har misforstået mig, lød det.

Men den forklaring køber WTA Tour, kvindernes højest rangerede tennistour, ikke. I en meddelelse sendt til nyhedsbureauet AFP siger WTA:

- Disse optrædener hverken opklarer eller adresserer WTA's primære bekymring om hendes velbefindende eller hendes mulighed for at kommunikere uden censur eller pres, lyder det.

Den tidligere verdensetter i damedouble har tidligere været på videokald med repræsentanter for Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Her afviste hun, at hun skulle være tilbageholdt eller kontrolleret mod sin vilje.

Det har dog ikke mildnet mistanken om netop dette hos WTA, som 1. december meddelte, at alle dets turneringer i Kina i 2022 er aflyst på grund af sagen.

Selv om den 35-årige spiller i en video nu trækker anklagerne mod den forhenværende vicepremierminister tilbage, så ændrer det ingenting for WTA.

- Vi vil stadig have en komplet og gennemsigtig undersøgelse uden censur, lyder det ifølge WTA til AFP.

2. november i år skrev Peng Shuai på det sociale medie Weibo, at hun i flere perioder siden 2011 var blevet udsat for seksuelle overgreb af den i dag 75-årige Zhang Gaoli.

Opslaget blev fjernet en halv time efter, og siden var tennisspilleren helt væk i flere uger, indtil enkelte billeder og videoer begyndte at florere. Men hverken WTA, IOC eller andre har kunnet få lov til at møde hende ansigt til ansigt.