Derfor er far ikke med

Næsten hele Holger Runes familie er i Paris for at støtte danskeren. Men farmand er blevet hjemme

Med en hverdag som Holger Runes er der i sagens natur ikke meget plads til familietid.

Mor Aneke rejser trofast med verden rundt sammen med sin søn, men resten af familien må for det meste nøjes med at se ham på FaceTime.

Roland Garros er dog en undtagelse, og turneringen er gået hen og blevet et samlingspunkt for den lille familie.

Storesøster Alma har boet i den franske hovedstad i to år og bruger gerne to uger her for at genopleve byen med sin kæreste og selvfølgelig for at bruge tid med sin berejste lillebror.

Holger Rune sammen med far, Anders Nødskov, til venstre i billedet. Til højre sidder Holger Runes mor, Aneke Rune, og søster, Alma Rune. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men Holger Runes far, Anders Nødskov, har modsat resten af familien valgt at blive hjemme.

- Han plejer at komme til finalerne, når det er. Så hvis det kommer til at ske, er det nok til en finale. Sidste år var han hernede et par dage i starten. Og i Monaco var han der til finalen, siger Holger Runes mor, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

Men fraværet skyldes såmænd ikke, at han ikke går op i sønnikes karriere.

- Lige nu har han en masse møder i Danmark med en masse potentielle sponsorer. Så der er travlt, forklarer Aneke Rune.

Ekstra Bladet har mødt Holger Runes søster, Alma, i Paris, hvor hun fortæller om deres helt særlige forhold.

