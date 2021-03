Derfor er hun ikke en ny Caroline

Mens jeg så Clara Tauson slå sin første WTA-titel hjem, blev jeg i tanken selv slået tilbage til en sommersøndag i 2008, hvor jeg fløj til Stockholm for at se en ligeledes 18-årig Caroline Wozniacki gøre det samme.

Dengang var jeg ikke i tvivl om, at turneringssejren ville blive den første af mange, og at en stor karriere ventede på den internationale scene.

Jeg sidder med fuldstændigt den samme fornemmelse i dag, hvor Clara samtidig slog sig ind i Top 100. For at blive, er jeg sikker på.

For hvor har hun dog meget at byde ind med, teenageren, som det seneste godt halvandet år har været under uddannelse med belgisk base hos træner Olivier Jeunehomme og på Justine Henins tennisakademi.

Hendes power er velkendt. Og hvilken power! Hun kan slå vindere fra alle hjørner af banen, og slår modstanderen for kort, tøver hun ikke. Det alene gør hende til en vinder på den store scene.

'Jeg gjorde det', synes Clara Tauson at tænke efter matchbolden i Lyon. Der kommer mange flere WTA-titler fra hendes ketsjer. Foto: Alexandre Hergott/AFP/Ritzau Scanpix

Men der er kommet så meget andet til. Og her tænker jeg ikke kun på alt det andet fine slagtøj, hun bærer med sig.

Clara kan nemlig slice, flugte og lægge stopbolde, som det passer hende, og nu har hun i kraft af hårdt arbejde også benene rigtigt godt med. Det betyder, at hun dækker banen langt bedre end tidligere og nu også besidder en solid defensiv.

Den samlede pakke giver bare en enorm tro på, at vi har fået en ny stjerne, der for alvor vil bide sig fast. Også selv om modstanderne nu alle sammen ved, hvem Clara Tauson er, og hvad hun indeholder af tennis-power.

Men det er ikke mindst på det mentale plan, hun imponerer. Med det, som hendes far kalder for ’X-faktor’. Hun har nemlig vist en uforlignelig evne til at fortrænge brændte break- og matchbolde og dybt frustrerende dommer-kald og bevare fokus under stort pres.

Det sidste er en evne, der i den grad symboliserer en topspiller.

Caroline Wozniacki opnåede at vinde Australian Open i 2018. Året efter vandt Clara Tauson juniortitlen samme sted. Foto: Anne Parker

Clara og Caroline vil uvægerligt blive sammenlignet, og der kan da også fremdrages en række ligheder i deres udgangspunkt.

De er begge så ekstremt ærgerrige og ambitiøse, at de er villige til at lægge den nødvendige indsats, der har samme målrettede ild i sig, og de nyder begge samme monumentale opbakning fra deres forældre.

Ellers tårner forskellighederne sig i den grad op, både når det handler om deres personlighed og deres udtryk på som udenfor banen, men de er der især, når man kigger på spillestilen.

Her er de to talentfulde piger som nord og syd.

Men de skal heller ikke sammenlignes overhovedet, for tennisstjernen og mennesket Caroline er Caroline, ligesom tennisstjernen og mennesket Clara bare er Clara.

Den præmis har de i den grad også gjort sig fortjent til.

