Derfor har Holger Rune smidt kasketten

Holger Rune med omvendt kasket er et syn, de fleste tennis-fans efterhånden er blevet vant til.

Men netop det kan meget vel være slut, når tennis-stjernen tager hul på ATP 1000-turneringen i Canada i denne uge.

Danskeren har nemlig trænet uden kasket i dagene op til den store turnering, og det er der en god forklaring på.

'Jeg har tænkt over i noget tid at smide kasketten, fordi den forstyrrer mig lidt ved, at jeg skal rette på den hele tiden efter et point.'

'Omvendt tager den sveden fra øjnene, så det er både godt og dårligt. Jeg har trænet de sidste dage uden, så jeg tester lidt,' skriver Holger Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Du kan se et klip, hvor Holger træner uden kasket herunder:

Overvejede bandana

Kasketten var også et emne under dette års Wimbledon, hvor verdens nummer seks fik et helt presserum til at bryde ud i grin, da kasketten kom på tale.

- Jeg synes, det er komfortabelt og rart at have et eller andet på. Og jeg synes, jeg ser sej ud med bagvendt kasket.

- Måske tager jeg en bandana på næste gang. Hvem ved, lød det dengang fra Holger Rune.

Om Holger Rune spiller med eller uden kasket finder vi ud af på onsdag, hvor femteseedede Rune tager hul på den store turnering.

Danskeren skal enten møde amerikaneren Marcos Giron eller den finske profil Emil Ruusuvouri.