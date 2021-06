Derfor låste stjernen sig grædende inde

Før tjekkiske Barbora Krejcikova gik på banen ved grand slam-turneringen French Open mandag, fandt et drama sted bag kulisserne.

Den tjekkiske tennisspiller følte sig så presset over at skulle i kamp, at hun låste sig selv inde i fysioterapeutens rum.

Først efter grædende at have talt med sin psykolog kunne Krejcikova få sig selv til at stille op i fjerde runde af turneringen, hvor det lykkedes hende at slå amerikanske Sloane Stephens 6-2, 6-0 og nå sin første grand slam-kvartfinale.

- Jeg vågnede, og jeg havde det bare virkelig dårligt. Jeg ved ikke hvorfor, og en halv time før kampen ville jeg ikke engang gå på banen, siger hun efter sejren.

- Jeg var nødt til at låse mig selv inde i fysioterapeuternes rum og tale med min psykolog. Jeg græd rent faktisk.

Holger Rune i vanskeligheder: ATP åbner sag mod ham

Stor, personlig sejr

Om samtalen med psykologen fortæller tjekken:

- Hun fortalte mig, at hvis jeg kunne overvinde det, som jeg følte, så ville det være en stor sejr. Uanset om jeg vandt eller tabte, ville det være en stor, personlig sejr, siger Krejcikova.

25-årige Krejcikova er allerede en hæderkronet doublespiller med en førsteplads på verdensranglisten og flere grand slam-titler bag sig.

I single er hun dog først nu ved at slå sit navn fast.

Aktuelt indtager hun sin hidtil højeste placering som nummer 33 på verdensranglisten og har netop vundet sin første single-titel i Strasbourg.

På onsdag møder hun en anden kvartfinaledebutant, nemlig 17-årige Coco Gauff.

Amerikaneren var næsten lige så suveræn som Krejcikova, da hun mandag slog tunesiske Ons Jabeur - den sidste modstander i Caroline Wozniackis professionelle tenniskarriere - med cifrene 6-3, 6-1.

Skal drømme stort

Teenageren fortæller, at mange yngre spillere stiller sig tilfredse med blot at vinde nogle få kampe i de store turneringer.

Men det gør hun ikke.

- Jeg har altid troet på, at man skal drømme stort og sætte endnu større mål, siger Gauff.

Også den forsvarende mester, polske Iga Swiatek, samt Maria Sakkari er videre i turneringen. De mødes i den anden kvartfinale i Krejcikovas og Gauffs halvdel.

I den anden halvdel af turneringen står det allerede nu klart, at der skal findes en grand slam-finaledebutant. Her mødes henholdsvis Elena Rybakina og Anastasia Pavlyuchenkova samt Tamara Zidansek og spanske Paula Badosa i kvartfinalerne.