Desperat legende sælger ud efter konkurs

Det har ikke været nogle lette år for den pensionerede tyske tennisspiller Boris Becker, der både har gennemgået skilsmisse og konkurs.

Men nu har han fundet en 20 år yngre flamme i form af modellen Layla Powell, og samtidig sælger han ud af sine private skatte - heriblandt trofæer fra tenniskarrieren.

Blandt hans trofæer er en kopi af Challenge Cup og en Renshaw Cup, som han vandt, da han blev den yngste Grand Slam-mester nogensinde. Derudover sælger Boris Becker også personlige souvenirs, og det hele er sat på online auktion mandag af det britiske firma Wyles Hardy. Det skriver France 24.

Det er i alt 82 forskellige genstande, der inkluderer medaljer, kopper, ure og fotografier. Auktionen slutter 11. juli, som det fremgår af Wyles Hardys hjemmeside.

Boris Becker blev den yngste vinder i Wimbledons historie i en alder af blot 17 år. Foto: Ben Curtis

Det er dog utænkeligt, at Boris Beckers private salg vil være nok til at dække de millioner af pund, som han skylder. Becker har blandt andet haft problemer med den spanske retsdomstol grundet ubetalt gæld for arbejde i hans villa i Mallorca.

Becker har også et udestående på 500.000 euro svarende til 3,7 millioner kroner for ubetalte skatter og regninger, efter en præst, der giftede Becker og hans daværende kone Lilly Becker i 2009, har taget ham i retten i Tyskland og Schweiz.

