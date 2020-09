'Det er helt forfærdeligt, som de behandler os'

Kristina Mladenovic raser over forholdene i New York under US Open, efter hun knækkede fuldstændig sammen i utrolig kamp

Kristina Mladenovic er ude af US Open efter nederlag i 2. runde af US Open.

Efter et drøn af et comeback klarede den 20-årige modstander, Varvara Gracheva, sig på utrolig vis sig videre. Hun havde været nede 6-1 og 5-1 men formåede at komme igen, vinde 2. sæt i tiebreak og knuse sin modstander 6-0 i 3. sæt.

En fuldstændig vanvittig kamp.

Franske Mladenovic var selvsagt ikke i godt humør efter kampen, og hun fik for alvor blus under kedlerne, da hun begyndte at fortælle om de forhold, hun har levet under i New York, efter kollegaen og landsmanden Benoît Paire, som hun har været i selskab med, blev testet positiv for Covid-19.

For det betød, at hun røg i karantæne

- Ved 5-2 kollapsede jeg bare. Jeg havde ikke mere at give. Jeg er fuldstændig knust. Det er helt forfærdeligt, hvordan de behandler os, men det skal ikke lyde som en undskyldning for mit nederlag, sagde hun efter kampen til engelske The Guardian.

- Vi lever i et mareridt her. Jeg har kun et enkelt ønske, og det er at genvinde min frihed, sagde hun.

Relationen til Paire har betydet, at hun har levet i isolation, når hun ikke har spillet. Hun er blevet testet hver dag i stedet for en gang hver fjerde dag. Og hun har ikke måttet forlade sit hotelværelse.

Hun er angiveligt blevet testet 30 gange – alle negative. Alligevel føler hun, at hun er blevet behandlet som en kriminel.

- Forholdene er frygtelige, og havde jeg vidst, at 40 minutters kortspil med en, der ville blive testet positiv, betød dette, ville jeg aldrig have deltaget i den turnering, kom det bittert.

Mladenovic kan ikke rejse fra New York endnu, for hun er topseedet i damedouble sammen med sin rumænske makker, Timea Barbos.

