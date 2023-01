Holger Rune mener ikke, man kan forvente, at han skulle have vundet kampen over Andrey Rublev

Efter et voldsomt drama af en afslutningendte Holger Rune med at trække det korteste strå, da han tabte til verdens nummer fem, Andrey Rublev, i fjerde runde af Australian Open.

Danskeren havde to matchbolde i matchtiebreaken, men formåede ikke at udnytte dem.

På et pressemøde efter kampen blev den unge tennisstjerne spurgt, om han ikke burde kunne trække sig sejrrigt ud i sådan en afslutning.

- Det er, synes jeg, et lidt hårdt spørgsmål. Jeg synes, det er lidt hårdt sagt.

- Det sker. Det er uheldigt. Jeg kunne lige så godt have vundet kampen. Jeg havde to matchbolde. Jeg synes, det er lidt hårdt at sige, når man møder nummer fem i verden, at man skal vinde, siger Holger Rune.

Det skyldtes ifølge Holger Rune ikke nervøsitet, at han ikke fik udnyttet sine matchbolde.

- Nej. To matchbolde på hans serv. Det er to breakbolde. Jeg tror, når man ser på statistikkerne, at der bliver reddet væsentlig flere breakbolde, end der bliver brudt i tennis, siger han.

Den 19-årige stjerne har som erklæret mål at vinde grand slams og blive nummer et i verden i 2023.

Og de drømme har ikke lidt et knæk trods nederlaget til Andrey Rublev.

- Jeg synes, det er fremskridt. Jeg har både fysikken og spillet til at gå i uge to i en grand slam. Jeg fik vist, at jeg kan slå de bedste - også over fem sæt.

- Det var få point, der skilte os ad i dag. Selvfølgelig skal jeg arbejde på at være stærkere i de situationer, erkender han.