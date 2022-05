Holger Runes første ATP-titel er noget, der lover godt for en plads i den absolutte verdenstop.

Det vurderer tenniskommentator Michael Mortensen, der fulgte med i Holger Runes titeltriumf i München søndag.

- At vinde en ATP-turnering er kæmpe stort og en målsætning for alle spillere.

- Karrieremæssigt er det livsændrende for Holger Rune at vinde sin første ATP-turnering allerede nu som 19-årig, mener Michael Mortensen.

Mandag strøg Holger Rune op fra nummer 70 til 45 på verdensranglisten, og der er måske mere i vente.

- Ambitionen for Holger Rune er at blive nummer et i verden. Han er i hvert fald godt på vej til at blive mellem de 20-25 bedste. Han er en spiller på en mission.

- Han har udtalt, at han ikke er tilfreds, før han er nummer et i verden. Det er store ord, men han mener og tror på det, understreger Michael Mortensen.

Selve spillet på banen er forbedret, det samme er den mentale og fysiske udgave af Holger Rune.

- Han spillede på et ekstremt højt niveau og med stor fantasi. Han viste begavet tennis med sin slicede baghånd, sine mange stopbolde og temposkift. Han har fået mere fart i serven.

- Han viste hele paletten af sit stort anlagte spil og nød at spille på Centre Court. Nogle spillere lader sig intimidere af at spille på den største arena, men han lader sig inspirere og får tilskuerne over på sin banehalvdel, siger kommentatoren.

Han minder om, at Danmark også råder over 19-årige Clara Tauson på damesiden. Hun er aktuelt nummer 41 i verden og har vundet to WTA-turneringer.

- Tænk at vi har to teenagere blandt de 45 bedste i verden, der begge har vundet titler i WTA- og ATP-regi. Det er simpelthen så positivt for dansk tennis.

- Det er en katalysator for dem begge. De er med til inspirere hinanden, siger Michael Mortensen.