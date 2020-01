Det gik stærkt! Halep stormer i semifinalen

Simona Halep er klar til semifinalen ved Australian Open efter en overbevisende sejr på 6-1, 6-1 over Anett Kontaveit fra Estland.

Den ensidige kamp, der blev spillet onsdag formiddag lokal tid, var overstået efter 53 minutter.

Den fjerdeseedede rumæner møder i semifinalen den tidligere verdensetter Garbiñe Muguruza fra Spanien, som i onsdagens anden kvartfinale sendte russeren Anastasia Pavlyuchenkova ud i to sæt - 7-5, 6-4.

Det er første gang, at den useedede Muguruza er blandt de sidste fire i Australian Open.

Den 28-årige Halep, der i 2018 tabte til Caroline Wozniacki i finalen ved Australian Open, brød allerede Kontaveit i første sæts tredje parti og igen i femte parti.

- Jeg ved, hvordan hun skal spilles, så jeg var bare fokuseret på hver eneste bold, siger Halep.

Nederlaget til Wozniacki for to år siden håber hun at kunne vende til noget positivt.

- Den kamp var overhovedet ikke negativ. Nu har jeg mere erfaring. Den kamp hjalp mig til at vinde de to grand slams, som jeg allerede har, og måske vil den hjælpe mig til en tredje titel, siger hun.

Halep vandt i 2018 French Open, og i 2019 triumferede hun i Wimbledon.

Samme to grand slam-turneringer har hendes modstander i semifinalen, Garbiñe Muguruza, også vundet.

