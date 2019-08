Det hele startede med tæsk til Caroline

NEW YORK (Ekstra Bladet): - Top 10? Virkelig? Bliver jeg rød i hovedet?

Hun spiller rollen godt og for en teenager sjældent scenevant, Bianca Andreescu, som i år har indtaget kvindernes tennistur på en måde, der i de fleste eksperters øjne allerede har gjort hende til en af sportens nye superstars og dermed til en outsider til den aktuelle titel i New York.

Reaktionen på pressemødet kom på nyheden om, at den 19-årige canadier, der startede året langt udenfor Top 100 nu for første gang er oppe i det fine selskab, men ellers virker der helt naturligt for hende at være i centrum. På som udenfor banen.

Ja, tyske Angelique Kerber kom såmænd for skade at kalde hende for ’den største dramaqueen nogensinde’, da hun for anden gang på kort tid havde tabt til det nye hot shot.

Der har da også været en vis portion drama undervejs, for skaderne har været mange hos Andreescu, der faktisk ikke har tabt en ’gennemført’ kamp på WTA-turen siden 2. marts. Hun måtte således trække sig i Miami og i Paris og droppe hele græssæsonen, mens hun på hardcourt har taget de store titler i Indian Wells og Toronto.

Flere måneder har hun mistet af sæsonen, hvor hun alligevel har en sejrsstatisk på 25-4. Undervejs har hun vundet samtlige syv opgør mod Top 10-spillere.

- De får jo også det bedste op i mig, som hun har forklaret.

Andreescu spiller US Open for første gang, og hun har endnu ikke afgivet sæt. Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Når hun er fit, som hun fremstår lige nu, kan hun da også tage en kæmpe værktøjskasse i brug. Hun kan kort sagt alt på en tennisbane, fra finesse til power.

- Hun er en af de bedste, unge spillere, jeg har set i ti år, som John McEnroe, der kommenterer US Open for ESPN, udtrykker det.

Det hele er gået så hurtigt for Andreescu, at hun i år spiller sin første kamp i hovedturneringen ved US Open, og lige nu suger hun med åbenlys tilfredshed metropolen til sig.

- Jeg elsker atmosfæren her. Det er virkelig rart med opbakningen fra de canadiske tilskuere. Men det kunne da være rart med en stor bane her i New York, siger hun med et smil - og et begrundet håb om, at det bliver tilfældet mod Wozniacki.

Andreescu er meget fokuseret på at få mange førsteserver i spil, for hun vinder de fleste point, når det sker. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Netop danskerens navn bringer søde minder frem. For sejren over netop hende i Auckland i januar kickstartede eventyret.

- Det var min gennembrudskamp, for hun var den første Top 10-spiller, jeg slog. Jeg ved, hvad jeg kan forvente mig. Hun er en fantastisk fighter og løber alle bolde op, så jeg ved, at det ikke bliver let, siger hun - uden helt at overbevise om, at hun mener det.

Forleden blev hun af The Telegraph spurgt, om hun som type mest var en social Wozniacki eller en isoleret Sharapova.

- En mellemting. Jeg vil gerne være social, men jeg ved også, at kærlighed ingenting betyder i denne sport.

Den har hun selv fået masser af som enebarn, født af rumænske forældre og opvokset udenfor Toronto, hvor hun som optakt til US Open tog den store titel.

Som ti-årig slog hun for første gang sin lige så konkurrencemindede far på en tennisbane. Siden har hun altså gjort det til en vane at vinde sine tenniskampe.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

