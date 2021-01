Det helt geniale modsvar

Det danske tennishåb Clara Tauson er klar til sin første finale i 2021.

I fredagens semifinale i en ITF 25-turnering i Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater behøvede den 18-årige dansker ikke at folde sig ud for at vinde.

Hendes japanske modstander, Kurumi Nara, måtte nemlig trække sig midtvejs i første sæt, selv om japaneren førte sættet med 3-2.

Dermed fik Tauson en kort arbejdsdag i den arabiske varme.

I finalen møder hun schweizeren Viktorija Golubic. Schweizeren er nummer 138 i verden, mens Tauson ligger nummer 152.

Tidligere i januar måtte det danske tennistalent vinke farvel til deltagelse i grand slam-turneringen Australian Open, da Tauson tabte i første runde af kvalifikationen.

Klart krav: - Betal alt

Skørt kompleks: FEM mand har fejlet

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid