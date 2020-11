Caroline Wozniacki var igennem et frustrerende forløb, før hun kunne få klarhed over, hvad der skete i kroppen, når den gjorde kvaler

Danmarks hidtil bedste tennisspiller har altid været dedikeret. Først til sporten og nu til at hjælpe andre, der lider af samme sygdom som hende.

Caroline Wozniacki måtte stoppe karrieren efter en hård tid med leddegigt, men inden diagnosen faldt, var der utallige teorier, fortalte hun på 'Reykjavík Global Forum – Women Leaders', der sluttede onsdag.

- Jeg havde lige vundet Australian Open i 2018, men op til kunne jeg mærke uforklarlige symptomer, såsom ekstrem træthed og ledsmerter. Jeg kunne ikke forstå dem. Det ene øjeblik var jeg nummer et i verden og på toppen rent fysisk, og det var jeg kendt for.

Sådan er Carolines sygdom: - Fantastisk hun har kæmpet sig gennem det

Hun beskrev derpå en af de værste dage, hvor hun ikke kunne bevæge sig. Manden David Lee pakkede hendes kufferter, og de søgte straks hjælp.

- Jeg fik at vide af lægerne, at jeg enten var i dårlig form, eller at det var et mentalt problem for mig. Måske var jeg overanstrengt eller måske gravid, siger Wozniacki.

- Selvom jeg har den mest støttende mand og familie, så er de stadig svært for dem at forstå, hvad jeg gik igennem. De kunne ikke føle, hvad jeg følte. De så bare på mig, og jeg så jo fin ud. Det kan føles så ensomt nogle gange.

Familien samlet til Wozniackis sidste turneringskamp i Australian Open. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

OL-atlet prøvede at få Wozniackis nummer - men anede ikke hvem hun var

Wozniacki har paryk

Wozniacki ved, at hun var og er i en privilegeret situation, hvor hun via sporten havde adgang til nogle af verdens bedste læger.

Men når de ikke kunne finde ud af det, hvordan står kvinder uden hendes navn så? Det ønsker den danske stjerne i hvert fald at sætte fokus på nu, hvor den aktive karriere er forbi.

- Mit vendepunkt kom, da jeg fandt en fremragende gigtlæge. Hun gav mig en plan. Hun gav mig diagnosen. Jeg kunne lægge en ny plan for mit liv.

Wozniacki har lanceret initiativet 'Advantage Hers' for at sætte fokus på gigtsygdommen, der stadig præger hendes hverdag.

'Miss Sunshine' stoppede tenniskarrieren 24. januar, men mangler en afskedskamp mod veninden Serena Williams - den er der nye planer for, som du kan læse om her.

Carolines 'dirty thirty': Fejret med luksus

Sælger for 26 millioner

Anmelder: Ret kikset forsøg af Wozniacki