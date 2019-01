Det smukke bevis: Nu skal I passe godt på Clara

Nyhedsanalyse: Clara Tauson leverede beviset på, at hun er en kommende topspiller. Nu skal hun have den rette rådgivning og omsorg

Med sin flotte sejr i Australian Open og indtagelse af juniorranglistens førsteplads understregede Clara Tauson, at Danmark under de rette vækstbetingelser har en kommende topspiller og mulig arvtager til Caroline Wozniacki.

Men stortalentet er først lige fyldt 16 år, så meget er op til hendes omgivelser, som skal finde den rette balance i hendes udvikling og ikke mindst dosere hendes overgang til seniortennis.

Jeg har dog fået et godt indtryk af Claras bagland og tror, at hun er i gode hænder. Primært selvfølgelig hos sine forældre, der forståeligt har valgt en ret beskyttende tilgang, men også hos de trænere, hun har med at gøre i Danmark.

Det største problem ser lige nu ud til at blive, hvem der sportsligt skal tage hende skridtet videre, og hvordan øvelsen skal finansieres.

Hendes far, Søren Tauson, er – lige som Piotr Wozniacki måtte gøre det – ved at klæde sig selv på til at begå sig i det cirkus, som den internationale tennistur kan udgøre med sine mange aktører og voldsomme logistik.

Det er godt gået, og det er fint, at også han har en baggrund som elitesportsudøver. Rent tennisfagligt må man dog håbe, at der – i alt fald periodevis – kan suppleres med en medrejsende tennistræner, der kan slibe juvelen til.

Den slags er ikke billigt, men hvis der ikke nu skulle sidde en sponsor derude, der gerne vil associere sig med sådan et talents udvikling, er det ret uforståeligt.

Træner Lars Christensen (tv) og hendes far Søren Tauson er blandt Claras nærmeste rådgivere. Foto: Roger Parker

Clara Tauson har nemlig alle redskaber til at slå igennem også som senior. Et kraftfuldt spil, en fin følelse for bolden og et veludviklet konkurrencegen.

Forskellene i toptennis defineres tit af det, der sidder mellem ørerne, og også her ser potentialet fint ud.

Det viste hun i en på mange måder fremragende finale på Rod Laver Arena, hvor hun flere gange løftede sit niveau, også da nerverne spillede med ved første matchbold.

Det meste af vejen var hun dybt koncentreret mod canadiske Leylah Annie Fernandez, der blev besejret med 6-4, 6-3.

Triumfen på den store scene er også en stor mental gevinst, og så kan den forhåbentlig bane vej for nogle af de vigtige wildcards til seniorturneringer, som hun har brug for i bestræbelserne på at etablere sig blandt de voksne.

Bagefter fik hun såmænd også stiftet bekendtskab med det store presserum, hvor Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal og Caroline Wozniacki plejer at sidde.

Også den oplevelse kan modne, og efter sigende klarede hun seancen fint.

- Ja, det var en rigtig stor bane. Det har ingen af os prøvet før, så jeg tror, at vi begge var nervøse. Hun spillede virkelig godt i starten. Jeg føler, at jeg har vundet, fordi jeg blev ved med at fighte og prøve at styre min følelser, sagde Clara Tauson.

Det lykkedes til fulde og forhåbentlig får vi hende mange gange at se på den store scene i fremtiden.

Det scenarie er nemlig sandsynligt med den rette rådgivning og omsorg.

