Det er vel noget nær det første, børn lærer, når de begynder til tennis. Bolden må ramme jorden én gang, inden man slår til den.

Det ved Laura Siegemund, den tyske topspiller, selvfølgelig også. Både før mødet med Kristina Mladenovic ved French Open – og efter.

Især efter.

For i 1. sæt skete det, der indimellem forekommer i tennis; at bolden nåede at ramme jorden to gange, inden Siegemund nåede frem.

Hun fik skovlet bolden over nettet, og da Mladenovic' krop ramte nettet, da hun efterfølgende slog til bolden, var pointet Siegemunds.

Ret vigtigt, for pointet var med til, at tyskeren fik kæmpet sig ind i kampen og efterfølgende vandt 7-5, 6-3.

'Det var forfærdeligt'

Men det, der springer i øjnene, er, at Siegemund ikke sagde noget, da Mladenovic havde ramt nettet. Mladenovic brokkede sig til dommeren, og tv-billederne viste tydeligt, at bolden havde ramt jorden anden gang, inden Siegemund slog til den.

Dommeren, Eva Asderaki fra Grækenland, havde dog ikke set noget og holdt ved sin beslutning, og Siegemund var tavs.

Laura Siegemund var nede i sækken i 1. sæt men kom stærkt igen blandt andet på grund af den omtalte situation. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Alene stod Mladenovic. I hvert fald på banen. For blandt de mange tv-seere bredte der sig hurtigt en forargelse og frustration på franskmandens vegne.

- Det var forfærdeligt. Dommeren, der normalt er dygtig, fik ikke fat i den der, skrev Martina Navratilova på sit elskede Twitter, hvor hun som regel er uhyre aktiv.

- I gamle dage havde vi selv dømt den, men det er anderledes i vore dage. Siegemund vidste med sikkerhed, at hun ikke ramte den i tide et voilá, det forandrede fuldstændig kampen, og Mladenovic vidste det…en skam, skriver den tjekkiske/amerikanske legende.

Den tabende part, Kristina Mladenovic, brugte efterfølgende krudt på at tale for et VAR-lignende system i tennis, så denne slags tvivlsspørgsmål ville kunne undgå graverende fejl.

- Det vil selvfølgelig være synd at erstatte en person med et kamera, men det er en menneskelig fejl. Jeg forstår ikke, hvordan dommeren ikke kunne se det. Desværre får hun lov at fortsætte i French Open, det gør jeg ikke, kom det bittert fra den 27-årige franskmand efter opgøret.

En vanskelig afgørelse

Hun havde dog en vis forståelse for, at modstanderen ikke indrømmede sin egen fejl.

- Selvfølgelig, hun ville have været turneringens mest retfærdige spiller, hvis hun havde sagt det. Desværre skete det ikke. Men jeg havde nu heller ikke forventet det, sagde Mladenovic.

Mladenovic i aktion. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Siegemund server. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

For Siegemund skete det hele så hurtigt.

- Hvis jeg nu var kommet løbende og havde sagt til mig selv, at den ramte to gange, og jeg senere fandt ud af, at det ikke var tilfældet, ville jeg blive rasende på mig selv. Så det var en vanskelig afgørelse, sagde hun og gav depechen videre til dommeren.

- Det er jo derfor, hun er der. Jeg mener, hun har en bedre chance end jeg for at se præcist, hvad der skete.

Laura Siegemund er som Mladenovic med på, at der bør være bedre muligheder for at gense tvivlsomme kendelser på tv.

- Det ville være godt for sporten med hurtige gentagelser, sagde hun.

Andet pinefulde nederlag i træk

Men hun ville også gerne minde om, at hendes franske modstander nu stadig havde godt styr på affæren.

- Jeg forstår hendes frustration. Jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor hun ville gå efter mig, men hun burde også gå efter dommeren. Hun havde så mange muligheder. Det her var bare en forkert dom, og det sker i sport, sagde Laura Siegemund.

Barskt er det også for Mladenovic al den stund, at hun så sent som ved US Open førte 6-1, 5-1 og havde fire matchbolde mod Varvara Gracheva fra Rusland. Men så smuldrede det hele, og hun endte med at tabe kampen i tre sæt.

