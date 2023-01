Det var pivflabet, Holger!

Opdatering: Tilsyneladende blev der råbt 'Ruuuuune' og ikke buh af Holger Rune, som tidligere beskrevet.

Vi skal være glade for sommervarmen i Melbourne.

For på grund af de ekstreme temperaturer blev Holger Runes Australian Open-kamp udskudt så længe, at kampen rent faktisk gik i gang, da de fleste danskere havde fået øjne.

Dermed var der helt sikkert en betydelig større del, der kunne se den unge tenniskomet levere underholdning i verdensklasse, da han udraderede serbiske Filip Krajinovic i tre sæt med cifrene 6-2, 6-3 og 6-4.

Holgers niveau

Vi fik det hele at se. Han buldrede gennem servepartierne, leverede solide returneringer og gav smagsprøver på den fantastiske forhånd, som vi kender Holger Rune for.

Han gjorde al tvivl, der måtte være om hans form, til skamme og leverede til tider en ren opvisning.

Især forhånden så voldsomt stærk ud, og den sendte adskillige gange Filip Krajinovic på en hård opgave.

Holger Rune var aggressiv, offensiv og spillede med stort mod - og ikke mindst en enorm spilleglæde.

Når han ikke scorer topkarakter, er det, kun fordi modstanden ikke var stærkere.

Vi kan med rette skrue forventningerne helt i vejret til resten af turneringen!

Holgers humør

Holger Rune fik en noget rodet optakt til kampen, der blev udsat i flere timer, før han kunne komme i gang.

Mange elitesportsfolk, der normalt er store vanemennesker, ville måske blive hylet ud af den og miste fokus - men det var på ingen måde til at mærke på den unge dansker.

Han virkede på samme tid fokuseret og flabet - men mest af alt lignede han en ung gut, der bare glædede sig over endelig at være i kamp igen efter at have ventet i to uger siden sin sidste turneringskamp i Adelaide.

Der var smil på læben, ingen sure miner og overskud til at interagere og opildne publikum.

Dagens es

Hold nu op, hvor var det pivflabet!

I en tæt duel endte Holger Rune med at bryde Filip Krajinovic i første parti af andet sæt.

Filip Krajinovic sendte en fin stopbold afsted, men Holger Rune svarede perfekt igen med en endnu vildere stopbold, der bragte serberen fuldstændig på hælene.

Holger Rune gestikulerer mod publikum efter en flabet stopbold.

Den ene halvdel af publikum gik amok over den lækre detalje, og råbte 'Ruuuuuune' - som til forveksling kunne lyde som buh-råb - men altså var en hyldest af danskeren.

Holger Rune gestikulerede til publikum for at få dem til at larme endnu mere. Hvilken energi!

Dagens out

Man skal virkelig lede efter håret i suppen, hvis man skal finde noget dårligt på en dag som i dag.

Hvis man alligevel skal tage de kritiske briller på, hvilede Holger Rune måske lidt for meget på laurbærrene en gang imellem.

Danskeren var flyvende i starten af hvert sæt, men herefter var det, som om han mistede en (lille) smule momentum og fokus, hvilket resulterede i nogle uprovokerede fejl.

Det bliver straffet mod bedre modstandere - men mon ikke, Holger Rune vokser med opgaven.