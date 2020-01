- Det vil være den mest værdige udgang for Caroline

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Det må være en yderst speciel følelse at skulle gå ind til en kamp og vide, at den kan blive karrierens sidste.

Man kan lukke øjnene og forestille sig, at Caroline Wozniacki skal igennem øvelsen hele syv gange ved årets Australian Open og måske ende helt derhenne, hvor hendes sidste kamp ikke engang bliver et nederlag.

Men okay, med åbne øjne kan jeg godt se, at det scenarie fortaber sig et sted i disen ude mellem Melbournes skyskrabere.

Den slags kræver nemlig, at mange ting går op i en højere enhed, og allerede på et såre vigtigt punkt er Caroline bagud, før turneringen overhovedet serves i gang.

Hendes nederlag i semifinalen i Auckland blev dyrt på den måde, at hun dermed ikke blev seedet til sin sidste grand slam, og her har hun fået en brutal lodtrækning. Det er således langt fra usandsynligt, at anden runde bliver endestationen.

Her venter – formentlig – formstærke Dayana Yastremska, som kommer lige fra en finale i Adelaide. Caroline roser sjældent unge udfordrere ved navn, men med netop den 23-årige ukrainer gjorde hun en undtagelse, da jeg spurgte hende sidste år.

Caroline har ramt bolden godt til træning, så det giver lidt optimisme trods en brutal lodtrækning. Foto: Roger Parker

Skulle hun klare den hurdle, venter en topspiller, før – ja, man tør dårligt tænke tanken - Serena Williams kan vente i fjerde runde.

Den kamp vil være en drøm. Både som en spektakulær konfrontation på en tennisbane, og som et helt særligt drama mellem to tætte veninder. Her vil det ikke bare være ketsjernes strenge, der vibrerer. Det vil følelsernes i den grad også.

Skulle den kamp blive karrierens sidste efter et tæt og medrivende opgør, så vil det næsten være den værdigst tænkelige udgang på Carolines imponerende færd. For er hun først nået til fjerde runde, har hun også ramt noget i nærheden af sin topform.

Den skal hun helst finde det meste af allerede i sin første kamp mod Kristie Ahn, som hun må og skal slå.

Og undervejs skal hun et eller andet sted formå at glemme den situation, jeg beskrev i indledningen.

For uanset hvor velforberedt og kampberedt hun ankommer til Melbourne, så kan jeg ikke undgå at spekulere over, hvor motiveret hun inderst inde er.

For en ting er, hvad hun fortæller både sig selv og omverdenen. Noget andet er, hvad der sker i det bevidsthedslag, som et eller andet sted nok er begyndt at forberede sig på selve afskedens øjeblik og tiden efter.

I dagens knivskarpe konkurrence, er der ikke råd til at give afgørende procenter væk, og det ved Caroline bedre end nogen. Og den viden kan sammen med hendes veludviklede vindergen forhåbentlig fortrænge alle uvelkomne tanker.

Caroline Wozniacki i Australian Open 2019, seedet 3 3. runde: Maria Sharapova, Rusland, 6-4 4-6 6-3 2018, seedet 2 Vinder finale over Simona Halep 7-6, 3-6, 6-4 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

