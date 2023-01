Direkte fra fængsel til luksusferie

Boris Becker trækker vejret som en fri mand i de her dage, og det gør han under varmere himmelstrøg.

Den 55-årige tysker har byttet brummen ud med den lille vestafrikanske øgruppe São Tomé og Príncipe, hvor han i øjeblikket er på luksusferie.

Det skriver svenske Sportbladet.

Nytårsaftensdag stod han i vandkanten uden trøje på og leverede en hilsen til sine cirka 300.000 følgere på Instagram.

Det sker efter et år, der har været alt andet end roligt.

- Jeg vil gerne sige et par ord til mine kære og alle, der respekterede mig og stod bag mig i mit livs hårdeste år. Nu er det slut, og jeg føler, at jeg er kommet stærkere ud på den anden side, fortæller Boris Becker.

- Mit mentale helbred er bedre, end det nogensinde har været, men jeg ville aldrig være kommet igennem det her uden hjælp og støtte fra så mange mennesker.

15. december blev den tidligere verdensetter og seksfoldige grand slam-vinder løsladt fra det engelske Huntercombe-fængsel, hvor han afsonede en dom for bedrageri.

Egentlig var han idømt 30 måneders fængsel med halvdelen gjort betinget, men han nåede kun at afsone 8 måneder, siden han blev sat fast i april, hvor han blev kendt skyldig for bedrageri, efter at han skjulte værdier for godt 21 millioner kroner under sin personlige konkurs i 2017.

I det hele taget har Boris Becker haft problemer med økonomien, siden han indstillede karrieren. Således blev han tilbage i 2002 dømt for skattesvindel på 12,5 millioner kroner.