Direktør fejrer Carolines karrierestop: - Bittersødt

- Vi ser frem til at fejre hendes fantastiske karriere og præstationer, fortæller Craig Tiley, direktør i Australian Open

Se også: Wozniackis vilde karriere i billeder

Som turneringsdirektør for Australian Open har Craig Tiley fulgt alle Caroline Wozniackis præstationer i den sydaustralske højsommer, siden hun i 2008 fik lidt af et internationalt gennembrud ved at nå fjerde runde, hvor fjerdeseede Ana Ivanovic kom på tværs.

Tiden efter bød på alt fra nederlag i første runde over en brændt matchbold i semifinalen i 2011 til den ultimative triumf i 2018.

Craig Tiley og Caroline Wozniacki med pokalen i 2018. Nu får han æren af at sende hende på pension. Foto: Cal Sport Media/Ritzau Scanpix

Nu takker hun altså af på samme stadion, og Craig Tiley ser frem til begivenheden med lidt blandede følelser, skriver han til Ekstra Bladet.

’Vores følelser i januar vil være bittersøde, når vi byder Caroline velkommen tilbage til Australian Open, velvidende, at det bliver hendes sidste turnering’, lyder det fra Melbourne, hvor sydafrikaneren har været i turneringsledelsen siden 2006.

’Caroline er en publikumsfavorit her i Australien og var en enormt populær og graciøs mester i 2018’.

Carolines tårevædede sejrsstund. Måske vil tårerne flyde igen i januar. Foto: Scott Barbour/Getty Images

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har samme Craig Tiley overfor Team Wozniacki luftet netop muligheden for at slutte karrieren af og lade sig hylde på netop den arena, hvor hun hentede sit livs største triumf.

Måske har det været medvirkende til hendes valg af sidste turnering.

Caroline Wozniackis karriere på 82 sekunder. Derfor er hun den største danske tennisspiller nogensinde. Redigering: Kristian Hansen

Under alle omstændigheder kan hun sikkert vente sig noget særligt på Rod Laver Arena eller omliggende baner, hvor hun kommer til at slå sin sidste bold.

’Vi ser frem til at fejre hendes fantastiske karriere og præstationer. Og selv om hun vil blive savnet, så ser vi frem til at bevare vores indbyrdes forhold, ligesom vi håber på en lys fremtid for hende og hendes familie’, skriver Craig Tiley.

Hovedturneringen i Australian Open serves i gang 20. januar, men inden da vender Caroline Wozniacki også tilbage til turneringen i Auckland.

Bagsiden af medaljen: I kamp mod hån og jantelov

Se også: Caroline om de vanvittige hedeslag: - Kan dårligt trække vejret

Carolines vej mod stjernerne: Fra bøjlepige til kæmpe-brand

Alle Caroline Wozniackis sejre Fredag valgte Caroline Wozniacki at offentliggøre, at hun indstiller sin tenniskarriere i januar efter Australian Open. Hun har vundet 30 internationale turneringer. Her følger sejrene år for år. 2008: * Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina. * Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze. * Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. 2009: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak. * Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano. * Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina. 2010: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova. * Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova. * Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. * Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova. * Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva. * China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. 2011: * Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova. * Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli. * Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina. * Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai. * Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova. * Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska. 2012: * Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. * Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur. 2013: * Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck. 2014: * Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci. 2015: * Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru. 2016: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka. * Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic. 2017: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova. * WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams. 2018: * Australian Open efter finalesejr over Simona Halep. * Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka. * China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova. Kilde: WTA. Vis mere Luk

Carolines vennekreds: Her er jetset-netværket

Se også: Carolines nye Baywatch-look

Se også: Caroline viser bikini-kroppen