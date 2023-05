Djokovic bøjer sig i støvet: - Jeg har ingen råd til ham

Novak Djokovic havde flotte ord om Holger Rune på pressemødet efter de to tennisstjerners dyst i Rom og fortæller, at det er ham, der skal have råd fra Rune og ikke omvendt

Historiens måske bedste tennisspiller og den aktuelle nummer et på verdensranglisten blev spillet ud af banen i flere omgange af Holger Rune onsdag eftermiddag i kvartfinalen af Masters 1000-turneringen i Rom.

Og selvom nederlaget må have frusteret 35-årige Novak Djokovic, havde han et hav af roser til den 20-årige dansker og forklarede, at det er ham, der skal have råd af danskeren og ikke omvendt.

- Jeg kommer til at spørge ham om råd. Han har slået mig de to gange, vi har spillet mod hinanden, så jeg har ingen råd til ham. Indtil videre gør han det godt, sagde Djokovic på pressemødet efter kampen.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Da serberen blev spurgt ind til de svære forhold, der var under kampen, hvor en stor byge blandt andet afbrød kampen undervejs fremhævede han igen Holger Runes kvaliteter.

- Det er klart under sådan nogle forhold, er det virkelig svært at få bolden forbi ham.

- Han er meget, meget hurtig, spiller med forudsigelighed og generelt bare en meget talentfuld, dynamisk spiller, der er meget all-around, siger Djokovic.

Novak Djokovic fokuserer nu på at forberede sig bedst muligt til årets anden Grand-Slam, som er French Open.

Turneringen i Rolland- Garros løber af stablen fra 22 maj.