Djokovic-bøvl forsinker lodtrækning i Australian Open

Novak Djokovic er med i lodtrækningen i grand slam-turneringen Australian Open, som blev 75 minutter forsinket på grund af tvivl om serberens deltagelse.

- Vi har haft en forsinkelse, bekræfter en talsmand fra tennisturneringen over for AFP.

Lodtrækningen endte med at blive skubbet fra klokken 05 dansk tid til 06.15.

Hurtigt stod det klart, at Djokovic i første runde skal møde landsmanden Miomir Kecmanovic, som er nummer 78 i verden.

Verdensetteren kommer dermed til at være klar favorit til at gå videre.

Læs også: Australian Open udelukker fans

Ifølge australske medier skyldtes udsættelse, at premiereminister Scott Morrison ville holde pressemøde. Men Morrison omtalte stort set ikke Djokovic - men gav i stedet en opdatering på coronasituationen i landet.

Scott Morrison holdt pressemøde samtidig med lodtrækningen til Australiens største sportsbegivenhed...Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Eneste tilføjelse omkring den skandaleombruste serber var, at sagen nu lå hos immigrationsminister Alex Hawke.

Læs også: Her er Holger og Claras modstandere

- Jeg refererer til Mr. Hawkes seneste udtalelser, og det har ikke ændret sig. Hvad der skal ske, ligger i hans departement, og jeg kommer ikke til at føje flere ting til på nuværende tidspunkt, sagde Morrison.

Novak Djokovic fik af en australsk dommer medhold i, at han kan blive i landet, selvom myndighederne i første omgang nægtede ham adgang i sidste uge. Derfor har han nu også været på træningsbanen i Melbourne.

Men sagen er ikke slut endnu. For dommen garanterer ikke, at han kan blive i landet. Immigrationsministeriet har stadig mulighed for at udvise Djokovic, hvis man vurderer, at det er i befolkningens interesse af sundheds- og sikkerhedsmæssige grunde.

Læs også: Vanvittige billeder: Stjernens mareridt