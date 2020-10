Djokovic booker French Open-finale mod Nadal

Det bliver to af tennissportens titaner, der søndag tørner sammen i French Open-finalen.

Rafael Nadal møder Novak Djokovic i sit forsøg på at vinde French Open for 13. gang.

Fredag spillede Nadal sig endnu en gang videre til finalen i grand slam-turneringen, da Diego Schwartzman i semifinalen blev besejret.

Nadal slog argentineren i tre sæt med cifrene 6-3, 6-3, 7-6 uden ret meget slinger i valsen.

Spanieren, der med 12 triumfer i de seneste 15 udgaver af French Open med rette kan kaldes for Roland Garros-anlæggets hersker, skal altså møde Novak Djokovic i finalen.

Den serbiske verdensetter sendte græske Stefanos Tsitsipas ud i sin semifinale, som Djokovic vandt 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1.

I kampen mellem Nadal og Schwartzman kom argentineren godt ud af starthullerne på gruset i Paris og pressede allerede i første parti Nadal.

Argentineren spillede sig frem til to breakbolde, men lykkedes dog ikke med at fuldende servebruddet.

Nadal fulgte op med at vinde i Schwartzmans udlæg, men argentineren tog det efterfølgende parti i spanierens serv. Nadal brød igen til 3-1 og tog herefter sikkert første sæt.

Den 34-årige spanier kom på sejrskurs i andet sæt med et servebrud til 2-1, hvorefter sættet lidt senere kom i hus med endnu et brud.

Tredje - og sidste - sæt var anderledes jævnbyrdigt. Schwartzman sendte sættet i tiebreak. Her ryddede Nadal dog bordet og tog finalebilletten.

Vinder Rafael Nadal French Open, kommer han op på 20 grand slam-titler, hvilket er en tangering af Roger Federers rekord.

Men han skal altså først besejre Novak Djokovic, der endnu ikke har tabt en kamp i 2020, hvis man ser bort fra en diskvalificering i US Open sidste måned.

Fredag så det hurtigt ud til, at Djokovic uden ret meget besvær ville spille sig videre. Stefanos Tsitsipas havde ikke ret meget at skulle have sagt i de to første sæt i semifinalen.

Med ryggen mod muren bed grækeren dog fra sig og vandt tredje sæt efter at have afværget en serbisk matchbold.

Det blev starten på et comeback for Tsitsipas, der var oven på i fjerde sæt og udnyttede en pludselig uskarp Djokovic til at sende kampen ud i et femte og afgørende sæt.

Her skruede Djokovic bissen på, godt hjulpet på vej af at Tsitsipas lod til at døje med en mindre skade i det ene ben. Verdensetteren vandt både anden og tredje gang, det var grækeren, der servede, og så var finalebilletten inden for rækkevidde.

Efter fire timers tennis blev Djokovic finaleklar.

Den 33-årige serber har vundet de seneste fem grand slam-finaler, han har spillet, inklusive en sejr over Rafael Nadal i sidste års Australian Open.

Rafael Nadal har vundet samtlige 12 French Open-finaler, han tidligere har deltaget i.

