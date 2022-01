Djokovic brød isolationsregler under coronasmitte

Novak Djokovic brød isolationsregler, da han 18. december deltog i et interview og photoshoot med sportsmagasinet L'Equipe i Beograd, selv om han vidste, at han var smittet med corona.

Det erkender tennisstjernen i et opslag på Instagram natten til onsdag dansk tid.

Djokovic' coronahistorik er et centralt punkt i striden omkring hans indrejse i Australien op til tennisturneringen Australian Open, der begynder 17. januar.

Djokovic fik mandag af en dommer medhold i, at han har ret til at opholde sig i Australien med en medicinsk dispensation for ikke at være coronavaccineret i forbindelse med Australian Open.

Den medicinske dispensation er tildelt, fordi Djokovic blev konstateret coronasmittet i midten af december.

Siden er der dog sat spørgsmålstegn ved, om tennisstjernen har været smittet. Disse rygter forsøger Djokovic at mane til jorden i sit opslag på Instagram.

Ifølge Djokovic blev han højst sandsynligt smittet med coronavirus ved en basketballkamp i Beograd 14. december. Efterfølgende fik han foretaget to negative kviktest.

Den 16. december fik han foretaget en PCR-test. Dagen efter - 17. december - kom der et positivt svar tilbage fra denne test. Alligevel valgte han altså at gennemføre interviewet med L'Equipe den 18. december.

- Jeg aflyste alle andre planer med undtagelse af L'Equipe-interviewet. Jeg følte mig forpligtet til at lave interviewet, og jeg ville ikke skuffe journalisten, skriver Djokovic i opslaget.

Tidligere har det heddet, at han blev testet positiv 16. december.

Han skriver også i opslaget, at han deltog i et tennisarrangement i Beograd 17. december, og at det var herefter, at han modtog sit positive testresultat.

Djokovic havde ingen symptomer, og efter interviewet 18. december gik han i isolation, lyder det i opslaget.

- Ved nærmere eftertanke var det en fejlvurdering (at deltage i interviewet, red.), og jeg skulle have aflyst, skriver han.