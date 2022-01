Djokovic bryder tavsheden

Tennisstjernen Novak Djokovic giver fredag for første gang lyd fra sig, efter at serberen for små to døgn siden blev fragtet til et karantænehotel i Melbourne forud for Australian Open.

De australske myndigheder har nægtet Djokovic indrejse, da man ikke mener, at han lever op til landets coronaregler.

Før flyveturen til Australien havde verdensetteren ellers proklameret, at han havde fået dispensation fra de australske coronakrav.

- Tak til mennesker over hele verden for jeres fortsatte støtte.

- Jeg kan mærke den, og den er højt værdsat, skriver Novak Djokovic på Instagram.

Serberen ankom til Australien onsdag, hvor han under massiv medieopmærksomhed ikke slap igennem kontrollen, og hans visum blev annulleret. Senere blev han fragtet til et karantænehotel.

Djokovic har efterfølgende forsøgt at få omgjort beslutningen om at nægte ham indrejse, og en dommer skal nu vurdere hans sag på mandag.

Australian Open begynder mandag 17. januar. Djokovic har vundet de tre seneste udgaver af grand slam-turneringen.