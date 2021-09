Djokovic cruiser sikkert videre til tredje runde af US Open

Novak Djokovic er kommet et skridt nærmere at blive den første tennisspiller i 52 år til at vinde alle fire grand slam-turneringer i herresingle i samme år.

Således spillede serberen sig uden problemer videre fra anden runde af US Open, da han natten til fredag dansk tid mødte hollandske Tallon Griekspoor.

Den 34-årige verdensetter skulle bare bruge 99 minutter på at besejre hollænderen i tre sæt med cifrene 6-2, 6-3, 6-2 på Arthur Ashe Stadium.

Djokovic skal i tredje runde møde japanske Kei Nishikori, der i 2014 blev nummer to ved turneringen i New York City.

- Jeg er lige så motiveret som altid i forhold til at klare mig godt, siger serberen efter kampen.

- Jeg er ikke den eneste, der ønsker at nå langt i turneringen og få hænderne på trofæet. Jeg forsøger at gøre mit bedste hver dag, så lad os se, hvad der sker.

34-årige Novak Djokovic havde ingen problemer med at besejre hollandske Tallon Griekspoor i anden runde af US Open. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Novak Djokovic har gang i et forrygende 2021, hvor han har vundet alle grand slam-turneringerne i form af Australian Open, French Open og Wimbledon.

Ikke siden australske Rod Laver i 1969 har en spiller vundet alle grand slam-turneringer i herresingle samme år, og udfordringen med at matche ham er mere mental end fysisk, mener Djokovic.

- Udfordringen består måske mere i det mentale og følelsesmæssige.

- Det handler mere om at kunne håndtere alt det, der sker uden for banen. Alle forventningerne, siger den 34-årige serber.

Lykkes det Djokovic at vinde US Open, vil det være hans 21. grand slam-sejr i karrieren, hvilket vil bringe ham alene i front på listen over mænd med flest grand slam-titler.

Han deler i øjeblikket rekorden med Roger Federer og Rafael Nadal, der begge er fraværende ved US Open på grund af skader.