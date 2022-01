Djokovic ejer dansk medicinalfirma

Sammen med hustruen Jelena ejer Novak Djokovic 80 procent af den danske virksomhed QuantBioRes A/S. Et firma, der udvikler behandling mod coronavirus

Uden coronavaccine og gyldigt visum skal Novak Djokovic ikke bekymre sig om at spille Australian Open i den her omgang.

Den 34-årige serber har befundet sig i et regulært stormvejr det meste af januar. Han blev et omdrejningspunkt i den globale vaccinedebat i forbindelse med den store grand slam-turnering, som han efter dage med høringer til sidst blev smidt ud af.

Superstjernen skal derfor ikke svinge ketsjeren indenfor den nærmeste fremtid, og måske det åbner op for, at han nu kan engagere sig endnu mere i en dansk virksomhed, han er involveret i.

Novak Djokovic og hustruen Jelena har nemlig investeret og købt 80 procent af QuantBioRes A/S. Et medicinalfirma, der arbejder på at udvikle en behandling mod coronavirus. Behandlingen har dog ikke noget med en vaccine at gøre.

Det fortæller administrerende direktør Ivan Loncarevic til Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at udvikle et såkaldt peptid, som kan gøre virusramte mennesker raske igen, siger han fra virksomhedens hovedsæde i Søborg.

Ivan Loncarevic siger, at behandlingen ikke er godkendt, men han forventer, at man påbegynder kliniske forsøg engang til sommer. Virksomheden fik sin officielle registrering i juni 2020, men havde et halvt års forberedelse på bagen. Det var også i juni, at Djokovic erhvervede sig 80 procent af aktierne. De resterende 20 procent tilhører et andet par.

Da coronapandemien for alvor blussede op i april, besluttede Ivan Loncarevic sig for at kaste sig over covid-19, selvom sigtet med behandlingen - ifølge direktøren - i første omgang var tiltænkt andre former for vira. Eksempelvis influenza.

Og hvorfor er ægteparret Djokovic så blevet aktiemajoritetsholder i et medicinalfirma i Søborg, der ikke har noget med vacciner mod coronavirus at gøre? Selv har verdensetteren valgt ikke at blive vaccineret, og han har generelt udtrykt sig skeptisk om stikket.

- Novak er en meget seriøs atlet, der lever og ånder for sin sport. Han går op i sundhed. Når jeg mener, at jeg har gang i et godt projekt, så sender jeg min idé ud til mit netværk, og det var sådan, han (Novak Djokovic, red.) kom ind i billedet. Vi tog en snak om det, og det førte til, at det var noget, han gerne ville støtte, siger Ivan Loncarevic og tilføjer, at Djokovics engagement i projektet ikke er motiveret af hans egen holdning til vaccinen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Novak Djokovic forlod Australien efter en tabt rettsag 17. januar. Dermed fik han ikke mulighed for at forsvare sin Australian Open-titel.

Tager man et kig i det Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) fremgår det, at Novak Djokovic ejer 40,80 procent af firmaet. Jelena Djokovic har 39,20 procent, men Ivan Loncarevic ønsker på ingen måde at oplyse, hvor mange penge ægteparret har investeret.

Tallene bløder

I samme register er det også oplyst, at Djokovic sidder i bestyrelsen og den registrerede kapital lyder på 500.000 kroner. Men i teorien er der ikke flere penge i kassen.

I resultatopgørelsen fra perioden 3. juni til 31. december 2020 leverede QuantBioRes A/S et samlet underskud på cirka 1,1 millioner kroner og en negativ egenkapital på lidt over 600.000 kroner.

Ifølge Ivan Loncarevic skyldes det, at virksomheden er under udvikling, og han har stadig opbakning fra Djokovic, fortæller han.

Det er altså uvist, hvor mange penge Djokovic har kastet ind i projektet, men tennisspilleren mangler nok ikke midler. Ifølge Celebrity Net Worth er han god for 220 millioner dollars. Det svarer til cirka 1,4 milliarder kroner.