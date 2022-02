Djokovic er kampklar i Dubai: Jeg har savnet tennis

Med mere end en måneds forsinkelse indleder verdensetteren Novak Djokovic i næste uge sin tennissæson.

Det sker, når han deltager i en ATP-turnering i Dubai, hvor han allerede er ankommet.

- Jeg har altid elsket Dubai og har haft en del tennissucces her, og jeg glæder mig til at gå ud på tennisbanen på mandag.

- Jeg savner tennis efter alt det, der er sket de sidste par måneder, siger serberen i et videoklip på eurosport.com.

Tennisstjernen har vundet turneringen i Dubai fem gange og hans rekordliste lyder på 41 sejre og seks nederlag.

I januar blev Djokovic nægtet indrejse i Australien forud for grand slam-turneringen Australian Open, da han ikke levede op til landets vaccinekrav i forhold til coronavirus.

Efter halvanden uge i uvished forlod han Australien, dagen før turneringen gik i gang.

Dubai har ingen krav om vaccination mod coronavirus, og derfor kan Djokovic bevæge sig frit rundt i landet. Torsdag besøgte han den serbiske udstilling ved Dubai Expo 2020.

Novak Djokovic har for nylig slået fast, at han ikke agter at lade sig vaccinere, også selv om det koster ham deltagelsen i flere grand slam-turneringer.

Serberen var senest i aktion i december. Det er endnu uvist, hvem han møder i sin første kamp.