Djokovic er på fri fod og indtager tennisbanen i Australien

Tennisstjernen Novak Djokovic har efter fem dages indespærring i Australien for første gang været på træningsbanen.

Det fortæller serberens bror Djordje Djokovic på et pressemøde i Beograd.

- Novak er fri. For få minutter siden trænede han på tennisbanen. Han er rejst til Australien for at spille tennis og forsøge at vinde Australian Open, siger Djordje Djokovic ifølge BBC.

Den forsvarende Australian Open-mester ankom onsdag i sidste uge til Melbourne, hvor han fik inddraget sit indrejsevisum, da han ikke levede op til Australiens coronareglement.

Novak Djokovic hævdede ellers fået medicinsk dispensation til indrejse.

Dispensationen fik tennisstjernen tildelt af to instanser, efter at han 16. december afleverede en positiv coronaprøve og efterfølgende blev raskmeldt.

Mandag morgen dansk tid gav en dommer ved et retsmøde i Melbourne Djokovic medhold i, at han skal have lov til at opholde sig i Melbourne, hvor grand slam-turneringen begynder næste mandag.

Under familiepressemødet lagde Novak Djokovic selv et foto op på Twitter fra træningsbanen.

- Jeg er glad og taknemmelig for, at dommeren har ændret beslutningen om at inddrage mit visum.

- På trods af alt, hvad der er sket, så ønsker jeg at blive og kæmpe ved Australian Open. Det er fortsat mit fokus. Jeg fløj hertil for at spille en af de vigtigste turneringer, skriver han på Twitter.

Det er dog endnu ikke definitivt afgjort, at Djokovic kan deltage i Australian Open.

Landets immigrationsminister, Alex Hawke, har således mulighed for at tilbagekalde Djokovics visum.