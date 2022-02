Djokovic føler sig i topform

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic siger, at han er i topform, på trods at han ikke har konkurreret i nogen turneringer siden december.

Der er dermed optimisme at spore hos verdensetteren op til ATP-turneringen i Dubai, der begynder mandag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Turneringen bliver 34-årige Djokovic' første i denne sæson efter en turbulent start på året, hvor han blev udvist af Australien forud for grand slam-turneringen Australian Open.

- Det var egentlig ikke svært for mig at samle en ketsjer op og gå ud og træne og bare spille. Jeg er så godt forberedt, som jeg overhovedet kan være, siger Djokovic på et pressemøde søndag ifølge AP.

Novak Djokovic nåede at tilbringe 11 dage i uvished i Australien, inden han måtte forlade landet uden at spille en eneste kamp.

Det skyldtes, at tennisstjernen ikke opfyldte de australske indrejsekrav om at være fuldt vaccineret mod coronavirus.

- Der var en masser følelser, efter at jeg kom tilbage fra Australien. Det var mærkeligt.

- Jeg var skuffet, jeg var ked af den måde, det hele blev afviklet på, og den måde, jeg forlod landet på, siger Djokovic.

Den uvaccinerede tennisstjerne vil sandsynligvis blive udelukket fra en række kommende grand slam-turneringer, som US Open og French Open.

Djokovic har gjort det klart, at det er en konsekvens, han er villig til at tage.

Dubai har ingen krav om vaccination mod coronavirus, og derfor kan Djokovic bevæge sig frit rundt i landet.

I Dubai skal den topseedede Djokovic i sin første kamp møde Italiens Lorenzo Musetti, der ligger nummer 57 på verdensranglisten. Kampen bliver spillet mandag.